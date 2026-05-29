El verano empieza el 6 de junio. Puntapiedra cumple 3 años y reabre su Coast Club con una gran fiesta

Puntapiedra inicia la temporada con una de las fechas más esperadas del año. El próximo sábado 6 de junio, el espacio celebrará su tercer aniversario con la reapertura de su Coast Club y una gran fiesta concebida para activar oficialmente el verano en Alicante.

La celebración arrancará al mediodía en Paraíso, el nuevo restaurante de Puntapiedra, con reservas para comer y una propuesta mediterránea pensada para compartir. La jornada continuará por la tarde con DJ, drinks y ambiente al aire libre. El momento principal llegará por la noche, con cena cóctel, fiesta, performances, fuegos artificiales, artistas invitados y una puesta en escena de inspiración étnica, con luces, espectáculo en vivo, energía y ese punto canalla que forma parte de la personalidad de Puntapiedra.

El espacio celebrará su tercer aniversario con la reapertura de su Coast Club y una gran fiesta concebida para activar oficialmente el verano en Alicante. / INFORMACIÓN

Las entradas para el evento ya están a la venta en dos formatos principales: cena cóctel con acceso a la fiesta posterior o entrada solo para la fiesta tras la cena. La celebración contará también con zonas VIP, mesas para grupos, diferentes barras, espacios diferenciados y una propuesta de coctelería y bebidas pensada para acompañar una noche completa.

La cena cóctel incluirá barras temáticas y una selección de platos pensados para disfrutar de pie, compartir y continuar la noche sin romper el ritmo de la fiesta. Entre las propuestas previstas figuran quesos y embutidos alicantinos, ostras, causa limeña con tartar de atún rojo, grissini con panceta ibérica, ensaladilla de merluza con huevas de ikura, brioche de cochinita pibil, brocheta de solomillo con uvas y salsa PX o pulpo con patata de río. La oferta se acompañará de una cuidada selección de bebidas, con vinos, cava, cerveza, refrescos y otras opciones para completar una noche pensada para brindar, picar algo rico y dejarse llevar por la fiesta.

La música será uno de los grandes ejes de la noche. El cartel contará con JP Candela, DJ con una amplia trayectoria internacional y un sonido vinculado al melodic house, afro house y tech house; Sita Cabrera, que llega desde Ibiza con una propuesta fresca, energética y de espíritu isleño; y Catu, nuestro DJ residente, con una sesión marcada por el house, el dance y una actitud más directa y nocturna.

La programación se extenderá hasta finales de septiembre e incluirá fiestas temáticas. / INFORMACIÓN

El aniversario será también el primer gran momento de una temporada que llega con novedades importantes. Puntapiedra afronta el verano como uno de los grandes referentes del ocio al aire libre en Alicante, con una propuesta que une gastronomía, tardeo, coctelería, música y programación especial. Su espacio de temporada vuelve a activarse como uno de los puntos de encuentro más potentes de Levante.

La programación se extenderá hasta finales de septiembre e incluirá fiestas temáticas, nuevos conceptos de ocio, artistas nacionales e internacionales y propuestas especiales para diferentes momentos de la semana. Con esta nueva temporada, Puntapiedra refuerza una línea de trabajo más ambiciosa, vinculada a la música, el espectáculo, la gastronomía y las experiencias compartidas.

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Mapa de Puntapiedra

Con este tercer aniversario, Puntapiedra da comienzo a su temporada con una jornada diseñada para vivirse de principio a fin: comida, tardeo, cena, DJs, coctelería, espectáculo y fiesta hasta la madrugada. Una cita para recordar que el verano, en Alicante, también tiene su propio punto de partida.