"Poco Se Habla" elige Benidorm para grabar su Summer Edition desde La Terrasse Rooftop

Benidorm será este verano el escenario de una de las ediciones más especiales de Poco Se Habla, el exitoso podcast presentado por Xuso Jones y Ana Brito, que ha elegido La Terrasse Rooftop para la grabación de su Summer Edition.

Ubicado en las plantas 19 y 20 del renovado Port Benidorm, este espacio se convertirá los próximos 1 y 2 de junio en el escenario de una edición especial en la que el Mediterráneo, el skyline de Benidorm y el ambiente vibrante de la ciudad servirán de telón de fondo para uno de los formatos de entretenimiento más seguidos del panorama digital español.

La elección de Benidorm como enclave para esta Summer Edition pone de relieve el atractivo de la ciudad como destino capaz de combinar ocio, gastronomía, cultura y estilo de vida mediterráneo. Un escenario que encuentra en La Terrasse Rooftop un espacio singular gracias a sus vistas panorámicas sobre la playa de Levante y su propuesta de gastronomía, coctelería y música.

La grabación coincide además con la nueva etapa de Port Benidorm, recientemente transformado para ofrecer una experiencia renovada que combina diseño contemporáneo, bienestar, gastronomía y una estrecha conexión con el Mediterráneo. En este contexto, La Terrasse Rooftop se consolida como uno de los nuevos espacios de referencia de Benidorm, convirtiéndose en escenario de experiencias que conectan turismo, entretenimiento y estilo de vida.

Con millones de reproducciones acumuladas y una comunidad de seguidores en constante crecimiento, Poco Se Habla se ha consolidado como uno de los podcasts de referencia en España. Los episodios de esta Summer Edition, grabados íntegramente en Benidorm, se estrenarán cada domingo entre el 19 de julio y el 23 de agosto, llevando la imagen de la ciudad a miles de oyentes durante todo el verano.

La iniciativa refuerza la proyección de Benidorm como escenario de nuevas experiencias vinculadas al entretenimiento, la creación de contenidos y el turismo lifestyle, consolidando su capacidad para atraer proyectos con gran repercusión mediática y digital.