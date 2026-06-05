Alicante ya tiene nuevo espacio donde disfrutar y perder la noción del tiempo: Nace La Bienservida

Hay lugares que se eligen para comer, otros para tomar algo, y luego están esos espacios que consiguen algo más difícil, que una visita breve se convierta, sin demasiada planificación, en una sobremesa, una copa, una cena o una noche que se alarga. La Bienservida nace con esa vocación. Ser un lugar al que llegar con una idea sencilla y dejar que el día fluya.

El nuevo proyecto de FORTY Group abrirá oficialmente sus puertas al público los días 11 y 12 de junio en una de las zonas más reconocibles de la Playa de San Juan, en la avenida Historiador Vicente Ramos, donde durante años estuvo ubicado Torre Mauro. Un enclave con historia para muchos alicantinos que ahora inicia una nueva etapa con un concepto que reúne gastronomía mediterránea, terraza, barra, brasas, arroces, coctelería y club bajo una idea muy clara, “de todo menos prisa”.

La expectación ha sido inmediata. Las entradas para la inauguración del 11 de junio se agotaron en días, por lo que La Bienservida ha abierto una segunda fecha, el 12 de junio. Las entradas ya están disponibles a través de sus redes sociales y en Fourvenues. A partir de las 20:30 horas, el espacio ofrecerá una cena cóctel con bebida incluida, DJ y varias sorpresas que el equipo prefiere no desvelar.

La Bienservida no es un restaurante convencional, su propuesta está pensada como un recorrido natural por diferentes momentos del día: empezar en la barra con un aperitivo, comer en el restaurante, alargar la sobremesa en la terraza, tomar un cóctel y continuar la noche en el club.

Una carta creada para disfrutar sin complicaciones

La cocina mira a la gastronomía española y mediterránea de siempre, pero con una ejecución cuidada, actual y muy reconocible. Platos pensados para compartir, producto cercano, brasas, arroces, carnes maduradas, picoteo bien resuelto y una carta creada para disfrutar sin complicaciones. Una propuesta cercana, accesible y con criterio.

La Bienservida: de todo menos prisa. / INFORMACIÓN

Quien conociera el antiguo Torre Mauro encontrará ahora un espacio completamente renovado. La transformación ha respetado la memoria del lugar, pero lo ha llevado hacia una identidad más mediterránea, orgánica y cálida, con materiales naturales, madera, piedra recuperada y una puesta en escena pensada para generar una sensación inmediata de bienestar. Éste es uno de los grandes valores del proyecto. La Bienservida es un lugar al que volver, un sitio donde se come bien, se está a gusto, el ambiente acompaña y siempre puede pasar algo sin que nada resulte forzado.

FORTY Group suma así un nuevo proyecto a su universo gastronómico y de ocio en Alicante, reforzando su apuesta por espacios con identidad propia, capaces de reunir cocina, experiencia y ocio en una misma propuesta. La Bienservida llega a Playa de San Juan con vocación de convertirse en uno de los nombres de la temporada, un lugar para quedar, comer, improvisar y dejar que el día se alargue.

Ubicación de La Bienservida Restaurante en Google Maps.

El 11 de junio ya está completo. El 12 de junio es la nueva oportunidad para entrar por primera vez en La Bienservida y vivir el arranque de un espacio que promete convertirse en una de las nuevas direcciones imprescindibles de Alicante.