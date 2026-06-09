Una escapada diferente este verano: naturaleza y fauna salvaje a un paso de Alicante

Bioparc Valencia es ese lugar donde el verano se vive de otra manera. A poco más de una hora de Alicante, tras cruzar sus puertas, el ruido de la ciudad desaparece entre cascadas, frondosos senderos y paisajes que evocan territorios lejanos. Cuando más nos apetece aprovechar el tiempo de ocio, aquí el ambiente invita a explorar sin prisas, detenerse a observar los animales y disfrutar del contacto con la naturaleza más salvaje.

Uno de los atractivos del parque valenciano durante esta época del año es su capacidad de convertirse en un auténtico oasis climático, con una agradable sensación térmica de hasta -11ºC respecto al centro de la ciudad. Su diseño recrea algunos de los ecosistemas más fascinantes de África donde la exuberante vegetación, en la que sobresale el mayor bosque de acacias de Europa, extiende una red de sombras por todo el recorrido, acompañado por el curso de las rías que aportan todavía un ambiente más fresco.

Más de 150 especies diferentes

Este entorno privilegiado no solo mejora la experiencia de quienes pasean por Bioparc, sino que también favorece el bienestar de los más de 6.000 animales que viven en él. Mientras los jóvenes elefantes Malik y Makena transforman el lago en su zona de juegos favorita, el pequeño rinoceronte Kairu corretea por la sabana tras las cebras y los chimpancés inspeccionan cada rincón de su territorio. Instantes llenos de vida que muestran la conexión entre la fauna y su entorno y que regalan momentos inolvidables al público.

Además de estas imágenes que reflejan la riqueza de un parque que alberga más de 150 especies diferentes, el visitante se encuentra con algunas de las especies más emblemáticas del continente africano, como leones, jirafas, hipopótamos, gacelas, gorilas o lémures de Madagascar.

Lémures en la isla de Madagascar de Bioparc Valencia. / Bioparc

Pero Bioparc Valencia también brinda la oportunidad de descubrir algunos animales menos conocidos como el rarísimo cerdo hormiguero, la musaraña elefante, el diminuto dik-dik o el ibis eremita, un ave extinta en Europa desde el siglo XVII.

Conservación, educación y experiencias para toda la familia

Todo ello en un espacio que se puede disfrutar todos los días del año y que está considerado uno de los mejores parques de animales del mundo por su innovador concepto y su compromiso con la conservación, donde el ocio se convierte también en una oportunidad para conocer la riqueza del planeta y contribuir a la protección de la biodiversidad amenazada.

Jirafas y antílopes en la sábana de Bioparc Valencia. / Bioparc

La mejor opción para seguir bien de cerca este momento tan especial de Bioparc con las numerosas crías, es el Pase B!, la modalidad de entrada que permite acceder durante todo un año. Además, con su compra se colabora con la preservación de la naturaleza a través de la Fundación Bioparc.

Asimismo, Bioparc Valencia cuenta con diferentes restaurantes para hacer una pausa sin salir de la naturaleza, ubicados en puntos estratégicos que permiten parar a tomar algo y relajarse con unas vistas únicas a la sabana. Además, el Pack Ahorro Entrada + Menú es la mejor opción para aprovechar al máximo el parque y comer en el restaurante principal.

La visita se completa, asimismo, con un programa gratuito de actividades pensadas para todos los públicos y edades: exhibiciones educativas, encuentros con el equipo técnico, rutas guiadas y sesiones de enriquecimiento ambiental que permiten conocer este oasis natural desde una perspectiva diferente.