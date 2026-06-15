Así es Paseo del Mar: El nuevo espacio de ocio y gastronomía en Torrevieja

Tras la inauguración del pasado jueves y la gran acogida registrada durante su primer fin de semana, Paseo del Mar comienza su actividad en Torrevieja con el objetivo de consolidarse como un nuevo espacio de referencia para el ocio, la gastronomía y el encuentro social en la ciudad.

Uno de los principales atractivos del nuevo centro es su ubicación frente al mar y su grada-mirador, un espacio abierto desde el que disfrutar de las vistas al puerto, al paseo marítimo y al atardecer de Torrevieja. Su localización, su arquitectura abierta y su conexión con el paisaje mediterráneo convierten a Paseo del Mar en un espacio pensado para ser vivido durante todo el año, más allá de la temporada turística.

Uno de los principales atractivos del nuevo centro es su ubicación frente al mar y su grada-mirador. / INFORMACIÓN

Nuevo punto de actividad en Torrevieja

El proyecto aspira a aportar un nuevo punto de actividad a Torrevieja, reforzando su atractivo como destino de ocio y gastronomía. La propuesta combina restauración, comercio, cine, bolera y espacios de paseo, configurando una oferta diversa y accesible para públicos de distintas edades y perfiles. Familias, jóvenes, parejas, turistas y grupos de amigos encuentran en Paseo del Mar un lugar en el que comer, cenar, disfrutar de una tarde de ocio o completar una visita al entorno marítimo de la ciudad.

La propuesta combina restauración, comercio, cine, bolera y espacios de paseo. / INFORMACIÓN

Oferta gastronómica y de ocio

Uno de los aspectos destacados del centro es la variedad de su oferta gastronómica. Paseo del Mar reúne diferentes conceptos de restauración, desde cadenas reconocidas hasta propuestas de cocinainternacional, restaurantes de carácter más especializado y espacios pensados para comidas informales, cenas o momentos de sobremesa. Esta diversidad permite que el centro funcione como un punto de encuentro flexible, adaptado tanto a planes rápidos como a experiencias más completas.

Paseo del Mar ha recibido a numerosos visitantes que han podido conocer por primera vez el espacio y participar en las actividades. / INFORMACIÓN

A esta oferta se suma la presencia de cines y bolera, dos equipamientos llamados a reforzar el papel de Paseo del Mar como destino de ocio familiar e indoor. Los cines contarán con tres salas con butacas premium cuya apertura está prevista próximamente, ampliando así las opciones de entretenimiento disponibles en la ciudad.

Uno de los aspectos destacados del centro es la variedad de su oferta gastronómica. / INFORMACIÓN

Durante el fin de semana inaugural, Paseo del Mar ha recibido a numerosos visitantes que han podido conocer por primera vez el espacio y participar en las actividades organizadas con motivo de la apertura. La respuesta del público confirma el interés que existía en Torrevieja por contar con un nuevo lugar de ocio junto al mar, capaz de reunir gastronomía, entretenimiento y paseo en un mismo entorno.

Con esta apertura, Paseo del Mar inicia una nueva etapa en la oferta comercial y de ocio de la ciudad. Su objetivo es convertirse en un espacio vivo, integrado en la rutina de Torrevieja y en la experiencia de quienes visitan el municipio, aportando actividad, nuevas opciones de consumo y un punto de encuentro frente al Mediterráneo.

Ubicación del Centro de ocio Paseo del Mar en Google Maps.

Para conocer todos los detalles de este nuevo espacio puedes visitar su página web.