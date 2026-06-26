Autocine El Sur, el clásico plan de verano que nunca pasa de moda

Hay planes que no entienden de modas ni de generaciones. Sobreviven al paso del tiempo porque conservan intacta esa mezcla de sencillez, nostalgia y emoción que los convierte en especiales. Ir al Autocine El Sur es uno de ellos. Un clásico del verano que, año tras año, reúne a amigos, parejas, familias e incluso mascotas alrededor de una misma experiencia: disfrutar del cine al aire libre desde la comodidad del propio coche.

Desde septiembre de 1980, cuando la pantalla del autocine se iluminó por primera vez con la proyección de Superman 2, Autocine El Sur se ha consolidado como mucho más que una sala de cine. Es un lugar con identidad propia, un espacio donde la película empieza antes de que aparezcan los primeros títulos de crédito. La llegada en coche, la búsqueda del mejor sitio, la cena mientras cae la noche y la expectación compartida forman parte de un ritual que muchos repiten cada verano.

El encanto de este plan reside precisamente en su capacidad para unir lo clásico y lo cómodo. El espectador no ocupa una butaca convencional, sino su propio vehículo, aunque algunos prefieren llevar sus sillas o su mesa. Desde ahí se puede ver los últimos estrenos, comentar la película con sus acompañantes, acomodarse a su manera y vivir una velada diferente sin renunciar a la magia de la gran pantalla.

Consciente de que la experiencia va más allá de la proyección, Autocine El Sur se esfuerza cada año por mejorar sus servicios. Su cartelera se actualiza con propuestas pensadas para públicos de todas las edades, especialmente durante la temporada estival, cuando las noches invitan a buscar planes al aire libre.

Oferta gastronómica

A todo ello se suma una oferta gastronómica que completa la visita y permite cenar sin salir del recinto. El bar bocatería se ha convertido en otro de los grandes atractivos. Palomitas, refrescos, bocatas variados, hamburguesas, kebab mixto, patatas, alitas o nuggets forman parte de una carta pensada para acompañar la película de principio a fin. Además, los asistentes pueden hacer su pedido en el bar y recibirlo directamente en el coche, una comodidad que refuerza el carácter único de la experiencia.

Las entradas están disponibles de forma online, una opción especialmente recomendable, ya que la venta física en taquilla depende del aforo disponible y no siempre está asegurada. Por eso, quienes no quieren quedarse sin plaza suelen anticiparse y reservar con tiempo.

Ubicación del Autocine El Sur en Google Maps.

En un verano lleno de planes posibles, Autocine El Sur mantiene intacto su atractivo. Porque hay experiencias que no necesitan reinventarse por completo para seguir funcionando: basta con una buena película, una noche agradable y la sensación de estar viviendo un pequeño clásico. Se puede decir que no hay verano completo sin una visita al Autocine El Sur.