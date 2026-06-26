HOSBEC estrena la ruta que permite tocar el cielo desde los hoteles de la Comunitat Valenciana

El viaje ya no solo se mide en kilómetros, fotos y experiencias, sino en metros de altitud. En los últimos tiempos, la manera de vivir el ocio, la restauración y el viaje ha experimentado un giro vertical fascinante. Buscar el alma de un destino ya no implica únicamente patear sus calles o tumbarse en su arena; ahora, el verdadero latido se esconde en el último piso.

Bajo el sugerente sello Rooftops de los hoteles de la Comunitat Valenciana, HOSBEC acaba de unificar el cielo con una propuesta que invita a descubrir el litoral y el entramado urbano desde una perspectiva absolutamente inédita.

La unión de la hospitalidad premium para convertir los rooftops en oasis de desconexión, alta mixología, y gastronomía sofisticada. Una experiencia pensada tanto para el viajero cosmopolita que aterriza en busca de exclusividad, como para el propio residente —el auténtico habitante local— que desea redescubrir su ciudad despojado del bullicio del asfalto. Para el buscador de tendencias y el amante del buen vivir, esta iniciativa es una sugerente invitación a practicar el arte del tardeo sibarita.

El territorio alicantino firma la concentración más potente y diversa de templos de altura de todo el arco mediterráneo. / INFORMACIÓN

Una sugerente crónica sobre cómo los hoteles de la Comunidad Valenciana se rinden al fenómeno del rooftop lifestyle. Un recorrido sensorial por terrazas de diseño, coctelería de autor y bocados selectos, con una parada obligatoria en el deslumbrante y vertical skyline de la provincia de Alicante.

Aunque la ruta despliega sus encantos por los perfiles costeros de Castellón y los sofisticados áticos de Valencia, es la provincia de Alicante la que se erige como el coloso indiscutible de las alturas. Con una tradición arquitectónica que desafía al cielo y playas infinitas como telón de fondo, el territorio alicantino firma la concentración más potente y diversa de templos de altura de todo el arco mediterráneo.

Alicante: el olimpo de la luz y el diseño vertical

La provincia de Alicante dibuja un mapa de azoteas donde el magnetismo del mar y el diseño se fusionan con maestría. Aquí, la experiencia de altura alcanza su máxima expresión en una propuesta de trece paradas obligatorias que van desde el skyline más famoso de Europa hasta recónditos miradores costeros.

Benidorm: las mil caras de la gran capital más cerca del cielo

Hablar de alturas en el Mediterráneo es hablar de Benidorm, el epicentro indiscutible de la ruta con nueve propuestas que cortan la respiración. En pleno centro, Alameda Rooftop (Hotel Alameda) y Voramar Roof Terrace (Hotel Voramar) ofrecen refugios idílicos y sofisticados donde la coctelería clásica se saborea sintiendo el latido de la zona más vibrante de la ciudad.

Hablar de alturas en el Mediterráneo es hablar de Benidorm, el epicentro indiscutible de la ruta con nueve propuestas que cortan la respiración. / INFORMACIÓN

Para quienes buscan una inmersión cosmopolita y exótica, B-Heaven Benidorm (Barceló Benidorm Beach) y Selvatico Rooftop Bar (Hotel Primavera Park) despliegan un interiorismo de inspiración boho-chic y jungla urbana, idóneo para acompañar sus atardeceres rítmicos.

El espectáculo visual se vuelve mayúsculo en Planta 20 (Hotel Madeira Centro) y Es Vedrá Rooftop (Hotel Villa España), auténticas plataformas panorámicas que regalan una perspectiva única de la ciudad.

La elegancia costera y relajada la firman Chill out Dalt Del Mar (Villa Del Mar Hotel) y La Terrasse (Hotel Port Benidorm) ahora sobrevolando más que nunca la majestuosa playa de Levante.

Espacios perfectos para un tardeo prolongado frente al mar. El toque transgresor e internacional lo pone el Flamingo Sky Bar(Hotel Flamingo Beach Resort), un rincón único en un mix urbano-vacacional.

Calp: la silueta del peñón desde el Olimpo gourmet

Siguiendo el litoral hacia el norte, Calp aporta la dosis de magnetismo paisajístico más imponente de la ruta gracias a dos miradores que miran de tú a tú al Peñón de Ifach. Suitopia Skybar (ESTIMAR Calpe Suitopia) eleva la experiencia a una cota magistral, ofreciendo un ambiente donde el diseño contemporáneo enmarca una panorámica que abarca toda la bahía.

Espacios perfectos para un tardeo prolongado frente al mar. / INFORMACIÓN

A su lado, Doreé Gin & Sea (SOLYMAR Gran Hotel) se consagra como el templo absoluto de los destilados premium; un rincón sofisticado al más puro estilo de los rincones únicos del mediterráneo.

Playa de San Juan y Guardamar: la esencia mediterránea en calma

La ruta alicantina completa su fascinante periplo alejándose de los rascacielos para buscar rincones más íntimos. En la emblemática Playa de San Juan de Alicante, BOGA Sky Bar (Hotel Port Alicante) sorprende con una propuesta fresca, moderna y gastronómica, perfecta para los amantes del buen vivir que buscan desconectar tras un día de playa o un afterwork.

Finalmente, descendiendo hacia el sur de la provincia, Sky Bar (Hotel Meridional, en Guardamar del Segura) pone el broche de oro con su oda a la paz mediterránea.

Rodeado de pinos y dunas, es el rincón definitivo para entregarse a una buena conversación, disfrutando de bocados selectos y combinados que saben a sal, brisa y verano eterno.