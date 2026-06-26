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El plan familiar del verano está en Mundo de los Niños

Situado frente al parque de Canalejas, este espacio reúne atracciones, juegos y diversión para vivir momentos inolvidables durante la temporada estival

En Mundo de los Niños encontrarás propuestas pensadas para distintas edades y gustos, que ofrecen diversión y adrenalina.

En Mundo de los Niños encontrarás propuestas pensadas para distintas edades y gustos, que ofrecen diversión y adrenalina. / INFORMACIÓN

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Miriam Vázquez

Miriam Vázquez

El verano invita a salir, compartir y vivir planes especiales en familia, y Mundo de los Niños, en Alicante, se presenta como una opción perfecta para pasar una jornada llena de entretenimiento con los pequeños de la casa. Situado frente al parque de Canalejas, en una ubicación céntrica y cómoda, este parque de atracciones reúne diversión, aventura y momentos para recordar.

En Mundo de los Niños encontrarás propuestas pensadas para distintas edades y gustos. Entre sus atracciones destacan la montaña rusa «Shark Trip», los aviones «Red Baron», la sorprendente «Venture River», el clásico «Carrusel» y las camas elásticas, ideales para disfrutar de momentos de alegría y juego.

Quienes busquen una experiencia diferente también tienen una parada obligada en el «Simulador Cinema 7D», una propuesta inmersiva para sentirse dentro de la acción. Para los más activos, la «Mega Pista Americana» y el «X-treme Jump» ofrecen diversión y adrenalina. Además, el parque cuenta con opciones como el «Minigolf», el colorido «Samba Balloon» y su última incorporación, «Orbiters», una atracción pensada para disfrutar en familia.

Diversión, aventura y planes en familia se dan cita este verano en Mundo de los Niños.

Diversión, aventura y planes en familia se dan cita este verano en Mundo de los Niños. / INFORMACIÓN

Después de tantas emociones, también hay espacio para hacer una pausa y reponer fuerzas. En el recinto se pueden degustar hamburguesas y otros aperitivos en un ambiente familiar. Además, Mundo de los Niños ofrece la posibilidad de celebrar cumpleaños infantiles, con un equipo preparado para organizar una fiesta especial y precios pensados para grupos grandes. Más información y reservas al teléfono: 602 451 284.

Otra de sus ventajas es su fácil acceso. El parque se encuentra en la Avenida de Loring, bien comunicado desde distintos puntos de Alicante. La parada de TRAM más cercana está a 850 metros, la estación de taxis de la Plaza Calvo Sotelo a 450 metros y, además, dispone de un parking público justo debajo del parque, abierto las 24 horas.

Este verano, Mundo de los Niños es una propuesta ideal para vivir una tarde diferente, disfrutar de sus atracciones y compartir momentos únicos en familia. Su oferta de ocio, su ubicación y sus opciones gastronómicas lo convierten en un destino perfecto para crear recuerdos inolvidables.

Mapa de la ubicación de Mundo de los Niños.

Para consultar horarios, precios y promociones especiales, visita su página web oficial: https://www.mundodelosninos.es/.

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