Triple plan de Río Safari para este verano

Río Safari Elche ha mejorado la experiencia para este verano con la ampliación del parque acuático Splash Park y la apertura de un recinto multiaventura, que se suman al recorrido por el núcleo zoológico. Tres parques y una combinación de atracciones de agua, animales y juegos de aventura que conforman la mejor oferta de ocio en la región. Las actividades están dirigidas a públicos de todas las edades, lo que garantiza una visita muy completa a familias y grupos de amigos.

El Splash Park ha abierto con la novedad de la 'Canguro Bay', una piscina situada frente a la instalación de los pequeños canguros y que simula una playa. Se sitúa a continuación de los dos toboganes estrella. Son dos recorridos, abierto y cerrado respectivamente, que suman más de 200 metros de descenso a bordo de hinchables individuales y dobles. Es una experiencia cargada de adrenalina y luces que despierta los cinco sentidos de jóvenes y adultos.

Este complejo de atracciones de agua presenta una oferta transversal a través de un castillo con cubos y plataformas, siete piscinas, varias de ellas para bebés; un doble 'aqua racer', un río lento, áreas de juegos infantiles y un total de 21 toboganes que completan el parque acuático más moderno de la Costa Blanca. El recinto, a lo largo de sus 15.000 metros cuadrados, incluye zona solarium, puntos de restauración y vestuarios.

Conservación animal y multiaventura

Río Safari Elche ofrece una visita veraniega muy completa para todos los públicos en un entorno cubierto por un inmenso palmeral. Al parque acuático se suma el tradicional zoológico que ha cumplido 43 años. Se adentra entre programas europeos de conservación con especies como el orangután de Borneo, el leopardo de Sri Lanka, el hipopótamo pigmeo, la jirafa de Angola o el mangabey de cresta negra, entre otras muchas. Es una aproximación muy cercana y respetuosa con el mundo animal.

Ubicación de Río Safari Elche en Google Maps.

El día puede completarse con el nuevo Aventura Park, un parque independiente de los otros dos que ofrece un complemento de diversión a niños y adultos. Está compuesto por tres zonas, presididas por el espacio multiaventura con dos alturas, 12 tirolinas y 17 juegos. Alcanza los 10.000 metros cuadrados y también dispone de jumping, un circuito de karting y juegos de movilidad infantil.