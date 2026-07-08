Bioparc Valencia lanza Biotardeo con un 20 % de descuento para disfrutar de las tardes de verano

El verano es una de las mejores épocas para descubrir Bioparc Valencia, un espacio que combina naturaleza, bienestar y conservación en pleno corazón de la ciudad. Para que más personas puedan disfrutar de esta experiencia, el parque vuelve a ofrecer Biotardeo, una promoción online que permite acceder desde las 16:00 horas con un 20 % de descuento. Todo ello en un entorno reconocido entre los 10 mejores parques de animales del mundo y el top 5 de Europa gracias a su innovador modelo de "ocio con causa".

Esta oferta online ofrece las entradas desde las 16 horas con un 20 % de descuento para disfrutar del modelo de "ocio con causa"

En pleno corazón de Valencia existe un rincón donde el verano se vive entre exóticos paisajes, exuberante vegetación con sus cascadas y, además, contemplando animales salvajes de especies tan emblemáticas como gorilas, rinocerontes, chimpancés o elefantes en un momento muy especial, con las recientes crías. Bioparc es ese lugar, un oasis natural con su microclima y una sensación térmica de hasta -11 grados respecto al centro de la ciudad. Un parque de animales y su modelo de “ocio con causa” comprometido con la conservación de la naturaleza, que ha revalidado un año más su posición en la élite del top 10 mundial y top 5 de Europa.

Esta estación invita a aprovechar las vacaciones o el tiempo libre después del trabajo y para facilitarlo Bioparc ofrece Biotardeo, una exitosa promoción disponible solo online y con aforo diario limitado. Con el horario hasta las 20 horas apetece “viajar” y admirar el bonito atardecer desde la sabana y hacerlo al mejor precio con esta oferta del 20 % de descuento para cualquier modalidad de entrada de día seleccionando el acceso a partir de las 16 horas.

El verano es un momento excepcional para regalarse experiencias que permanezcan en la memoria como Bioparc Valencia. Un diseño de vanguardia único de zooinmersión donde no existen las barreras visuales y los recintos multiespecie permiten contemplar los más de 6.000 animales de 150 especies distintas incluso conviviendo como lo harían en sus hábitats. A todo ello hay que añadir este año tan entrañable al llegar a la mayoría de edad y con la presencia de muchas crías que dejan imágenes llenas de ternura y jovialidad.

El rinoceronte Kairu, que acaba de cumplir 8 meses, corretea tras las cebras; justo al lado, los tres “bebés” de facóquero (el conocido “Pumba” de El Rey León) con sus juegos son una auténtica revolución para el resto del grupo, el más numeroso de España. Allí mismo se observa durmiendo plácidamente en su madriguera a la familia del rarísimo cerdo hormiguero que también está de enhorabuena con el último nacimiento. Siguiendo el recorrido el pequeño elefante Malik se sumerge en el lago mientras que su hermana Makena disfruta de los baños de barro y al llegar a la selva los chimpancés Ekon y Cala exploran su recinto y están entusiasmados trepando por los dos nuevos árboles de naturalización artística.

Kairu, la cría de rinoceronte, cumple 8 meses - sabana de BIOPARC Valencia / ED

Lo realmente importante de toda esta parte tan dulce de la vida salvaje es que cada nacimiento representa el éxito de los programas europeos de preservación de especies en peligro de extinción en los que participa Bioparc junto con la Fundación. Una labor conservacionista que se traslada igualmente a los ecosistemas más amenazados del planeta y que nos recuerda que la emoción de contemplar animales convive con un mensaje esperanzador hacia el futuro de la biodiversidad.

La visita a Bioparc Valencia discurre por otras zonas que han despertado el asombro de personas de todas partes del mundo como la isla de Madagascar, con los lémures saltando a nuestro alrededor o la legendaria cueva de Kitum, que esconde la única visión subacuática en España de hipopótamos. Y, por supuesto, la maravillosa experiencia de mirar “cara a cara” a jirafas, leones, fosas, hienas, búfalos, flamencos, tortugas gigantes, avestruces, distintos antílopes y un larguísimo etcétera. Todos ellos atendidos por el equipo profesional para asegurar su máximo bienestar.

Las crías de chimpancé Ekon y Cala en la selva ecuatorial de BIOPARC Valencia / ED

Programa de actividades gratuitas

Quienes quieran profundizar todavía más en esta aventura pueden hacerlo gracias a la completa programación diaria de actividades gratuitas como encuentros con el equipo de cuidado animal, rutas guiadas y actividades de enriquecimiento ambiental. La exhibición “El ciclo de la vida”, en el anfiteatro al aire libre, acerca al público el comportamiento de distintas especies como un “documental en directo”. Y para seguir explorando nuevos mundos, el cine de Bioparc proyecta “La Última Frontera”, una espectacular película de realidad virtual para sumergirse en las desconocidas profundidades marinas.

Y para quienes se dan cuenta de que una sola jornada no es suficiente, el Pase anual B! (que puede adquirirse incluso una vez visitado el parque abonando solo la diferencia del precio de la entrada de ese día) es la mejor opción. Con validez de un año entero desde la fecha de emisión, permite volver todos los días que se desee y seguir la evolución de las numerosas crías, contribuyendo además a los proyectos impulsados por la Fundación Bioparc.