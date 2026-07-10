El plan perfecto para agosto: playa, descanso y eclipse solar en la Costa Azahar

El verano de 2026 traerá consigo una cita excepcional: el eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno astronómico histórico que podrá contemplarse desde distintos puntos de España y que tendrá en la provincia de Castellón uno de sus escenarios más atractivos.

Para los alicantinos que quieran convertir esta fecha en una escapada especial, la Costa Azahar se presenta como una opción perfecta: cercana, mediterránea y con hoteles en primera línea de playa desde los que disfrutar de un atardecer diferente.

El eclipse tendrá lugar al final de la tarde, con el sol cerca del horizonte, por lo que será importante elegir enclaves abiertos, con buena visibilidad y un entorno que permita disfrutar de la experiencia con tranquilidad. En este contexto, Servigroup propone cuatro hoteles en Castellón para quienes quieran combinar descanso, playa, gastronomía y la comodidad de alojarse junto al mar.

Hotel Servigroup Papa Luna, Peñíscola

Peñíscola es uno de esos destinos que siempre merecen una escapada. Su casco histórico, el castillo del Papa Luna y la imagen del mar rodeando la ciudad antigua forman un escenario único para vivir el eclipse del 12 de agosto.

El Hotel Servigroup Papa Luna combina ubicación frente al mar, servicios familiares y una completa oferta gastronómica. / INFORMACIÓN

Situado en primera línea de la Playa Norte, el Hotel Servigroup Papa Luna ofrece una ubicación privilegiada para disfrutar de Peñíscola y del Mediterráneo. Sus piscinas, centro wellness, gimnasio, restaurantes y servicios familiares lo convierten en una opción ideal para alargar la experiencia y transformar el eclipse en unas vacaciones completas.

Para quienes viajen desde Alicante, Peñíscola reúne patrimonio, playa y una de las imágenes más reconocibles de la costa castellonense.

Hotel Servigroup Koral Beach, Oropesa del Mar

Para quienes buscan una escapada más tranquila, Oropesa del Mar es una alternativa perfecta. Playas amplias, paseos junto al mar y rincones naturales como la Vía Verde de la Costa acompañan una estancia pensada para desconectar.

La costa de Oropesa del Mar ofrece enclaves abiertos y mediterráneos para contemplar el atardecer del 12 de agosto. / INFORMACIÓN

El Hotel Servigroup Koral Beach está ubicado en primera línea de la Playa Morro de Gos y está recomendado para adultos. Su ambiente sereno y sus vistas al Mediterráneo lo convierten en una propuesta muy atractiva para parejas o grupos de amigos que quieran vivir el eclipse desde un entorno cómodo y relajado.

La combinación de descanso, mar y un fenómeno astronómico poco habitual convierte a Oropesa del Mar en una escapada redonda para mediados de agosto.

Hotel Servigroup Trinimar, Benicasim

Benicasim es uno de los grandes clásicos de la Costa Azahar. Conocida por sus playas, su paseo marítimo y sus villas modernistas, la localidad ofrece una mezcla muy especial de tradición veraniega, historia y ambiente mediterráneo.

La Playa de Heliópolis será uno de los enclaves desde los que disfrutar del ambiente estival de Benicasim. / INFORMACIÓN

En primera línea de la Playa de Heliópolis, el Hotel Servigroup Trinimar es una excelente elección para familias. Cuenta con habitaciones exteriores con terraza, vistas al mar o a la montaña, piscina y una oferta gastronómica pensada para disfrutar sin complicaciones.

El eclipse suma un atractivo más a una localidad que invita a pasear, bañarse, descubrir su patrimonio modernista y vivir el verano con calma.

Hotel Servigroup Romana, Alcocéber

Alcocéber es uno de los enclaves más especiales de la costa de Castellón. La cercanía del Parque Natural de la Sierra de Irta, sus playas y su ambiente familiar lo convierten en un destino perfecto para quienes buscan naturaleza y mar en una misma escapada.

Desde la playa o desde el entorno natural de Alcocéber, el eclipse promete una experiencia inolvidable. / INFORMACIÓN

El Hotel Servigroup Romana se encuentra en primera línea de playa y ofrece amplias instalaciones, animación para los más pequeños y un entorno ideal para aprovechar al máximo los días de verano.

Desde la playa o desde los paisajes cercanos de la Sierra de Irta, el eclipse promete convertirse en un recuerdo difícil de repetir. Una propuesta perfecta para familias alicantinas que quieran disfrutar de unos días de descanso en un entorno natural y mediterráneo.

El 12 de agosto de 2026 será una fecha marcada en el calendario de los amantes de los viajes, la naturaleza y la astronomía. Para quienes salgan desde Alicante, los hoteles de Servigroup en Castellón permiten vivir este fenómeno de una forma cómoda y especial: con el Mediterráneo como escenario, el descanso como plan y el cielo como protagonista.

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