DinoPark Algar: el verano que disfrutará toda la familia

A solo unos minutos de las Fuentes del Algar, en Callosa d’en Sarriá, se encuentra DinoPark Algar, un lugar donde se unen la naturaleza, la diversión y el aprendizaje, convirtiéndose en el destino ideal para una excursión familiar de un día completo.

La cría de estegosaurio andante

La gran estrella de esta temporada es, sin duda, la cría de estegosaurio andante. Acompañada por un DinoRanger, recorre el parque varias veces al día, saluda a los visitantes, posa para las fotografías y reparte sonrisas entre los más pequeños. Los niños sienten que están frente a un dinosaurio de verdad, por lo que esta atracción se ha convertido rápidamente en uno de los momentos favoritos de la visita.

La gran estrella de la temporada es la cría de estegosaurio andante que recorre el parque y saluda a los visitantes. / INFORMACIÓN

Fiesta de la espuma

El verano no se entiende sin agua ni diversión, por eso cada día DinoPark Algar cobra vida con su popular Fiesta de la Espuma. Música, baile y miles de burbujas crean un espectáculo único que entusiasma tanto a niños como a adultos. En los días más calurosos es el complemento perfecto para disfrutar aún más de la visita.

Mar Infantil

Después de la Fiesta de la Espuma la diversión continúa en el Mar Infantil, la zona acuática del parque. Mientras los niños se refrescan y juegan, los padres pueden relajarse bajo la sombra de la abundante vegetación. Así, la visita a DinoPark Algar se convierte fácilmente en un plan perfecto para toda la familia.

Dinosaurios a tamaño real

El recorrido del parque transcurre entre decenas de dinosaurios a tamaño real integrados en un precioso jardín botánico mediterráneo. Cada rincón ofrece una nueva sorpresa y, además de los dinosaurios, los visitantes encontrarán cine 3D climatizado, parque infantil, tienda temática y cafetería. Sin duda, toda la familia encontrará algo que disfrutar.

Y es que, no es casualidad que los visitantes destaquen en sus reseñas el ambiente familiar, la amabilidad del personal, la limpieza del recinto y la posibilidad de pasar un día agradable lejos de las playas masificadas. Muchas familias valoran especialmente que DinoPark combine diversión, contacto con la naturaleza y aprendizaje en una sola visita.

Ubicación de DinoPark Algar en Google Maps.

Los mejores recuerdos del verano nacen de los momentos compartidos: paseando entre dinosaurios, jugando en Mar Infantil, disfrutando de la Fiesta de la Espuma o conociendo a la simpática cría de estegosaurio. Son esos instantes los que permanecen en la memoria durante mucho tiempo.