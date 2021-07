La música siempre anima el alma. Por ello, y aunque son muchos los eventos musicales que se concentran en la provincia de Alicante durante la temporada estival, te mostramos algunos de los eventos de los que podrás disfrutar gratuitamente en ciudades como Alicante, Dénia o Elche.

Conciertos gratis en la ciudad de Alicante

Verano de Músicas

La Plaza del Ayuntamiento de Alicante albergará este verano el programa cultural de 'Verano de Músicas'. Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial de Alicante, podrás disfrutar de 20 conciertos hasta el 22 de agosto. Así, grupos como Guaraná o la Banda Sinfónica Municipal amenizarán las veladas de los asistentes.

Para acceder a los conciertos de la Banda Sinfónica Municipal se tendrá en cuenta el orden de llegada al recinto. Sin embargo, para los restantes eventos musicales será necesario una entrada/invitación que se pueden retirar desde la plataforma https://culturamusica.eventbrite.es.

Conciertos gratis en la Marina Alta

XXIX Festival de Música al Tradicional y Popular de Dénia

La 29ª edición de Música al Castell de Dénia sigue un año más en su apuesta por la música popular. Desde el 6 de julio hasta el 30 de julio, tendrás la oportunidad de disfrutar de un cartel de lo más variado.

Aunque todos los conciertos serán a las 22:30 horas en los Jardines de Torrecremada en Dénia, no todos serán gratuitos. Sólo dos de ellos: The soulomónics con "Stop the time" el 23 de julio y Jonatan Penalba con "Reversions" el 30 de julio. Ambos acontecimientos necesitan reserva de invitación para acceder.

Actuación de Jazzy Makers (Benissa)

Dentro del programa de actos 'Viu l'Estiu a Benissa', el domingo 11 de julio y el próximo 15 de agosto a las 21:00 horas, el grupo musical Jazzy Makers actuará en la Playa de la Fustera.

Conciertos gratis en la Marina Baixa

XXXII Curso Internacional de Música de Benidorm

Benidorm acoge una vez más, el Curso Internacional de Música de Benidorm en la que será su XXXII edición. De esta manera, la música clásica resonará en el salón de actos del Ayuntamiento de Benidorm los días 7, 8 y 9 de julio.

El día 7 de julio será la final del concurso de Música de Benidorm in memoriam Pedro Iturralde. El jueves 8 de julio, los alumnos del curso serán los encargados de deleitar al público con su concierto. Y como colofón, el 9 de julio el concierto final correrá a cargo de Michal Dmochowski (violonchelo), Graham Jackson (piano), Savva Fatkulin (violín), Liza Yaroshinskaia (piano), el ganador/a del XXII Concurso de Música de Benidorm y Stefanos Spanopoulos (piano), tras el cual se procederá al Acto de clausura.

Todos los conciertos, gratuitos, darán comienzo a las 21.00 horas, debiendo guardarse todas las medidas y protocolos sanitarios en vigor.

Concierto de la Orquesta de la Comunidad Valenciana. Ciclo Les Arts amb tu (La Vila Joiosa)

El próximo 16 de julio a las 21:00 horas, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa ofrece un concierto gratuito de la Orquesta de la Comunidad Valenciana en el Auditorio Barbera dels Aragonés. Aunque ya se sabe la fecha de este evento, todavía no está disponible la reserva de invitaciones.

Concierto Wammy (L'Alfàs del Pi)

Dave "Wammy" Walmsley, conocido también por haber sido miembro del grupo "Los Bravos" que tuvo un éxito con "Black is Black". Una vez que Wammy se unió a ellos, pasaron a convertirse en "Zebra" y fueron una banda muy exitosa en los años 70 y 80 en España.

Así, el jueves 8 de julio a las 22:00 horas tendrás la oportunidad de verlo gratuitamente en el Irish Tavern de l'Alfàs del Pi.

Conciertos gratis en el Baix Vinalopó

XXIII Festival de Guitarra 'Ciutat d'Elx'

El Festival de Guitarra ‘Ciutat d’Elx’ retoma la normalidad en su 23ª edición. El evento, que tendrá lugar del 24 al 31 de julio en la Sala Cultural La Llotja, contará con clases magistrales, conferencias y concursos, ya que el año pasado con motivo de las restricciones sanitarias solo se pudieron programar tres conciertos.

Los conciertos del Festival de Guitarra serán en su mayoría gratuitos exceptuando el concierto de Andrea de Vitis, el lunes 26, y el de Pedro Mateo González, el martes 27; ambos con una entrada de 10 euros. Asimismo, el concierto de clausura, el sábado 31, de Álvaro Pierri y Juan Carlos Chornet, también tendrá un coste de 15 euros la entrada.

Conciertos gratis en la Vega Baja

Concierto de Rosa López (Orihuela)

Con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI, la Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Orihuela ha programado el jueves 8 de julio el concierto de la granadina Rosa López. Así, tendrás la posibilidad de acercarte a ver gratuitamente a la artista a las 22:00 horas en el Teatro Circo Atanasio Díe Marín de la localidad.