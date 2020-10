Por su polifacética carrera, la actriz y cantante Ana Belén será la artista homenajeada en la 29ª edición del Festival de Cine de Madrid (FCM-PNR), organizado por la Plataforma de Nuevos Realizadores y que tendrá lugar entre el 6 y el 18 de octubre en una modalidad mixta, presencial y telemática.

Ana Belén, que en 2017 fue distinguida con el Goya de Honor, recibirá el premio honorífico de este festival en la jornada inaugural, en un acto en el Cine Doré donde a continuación se proyectará la película que dirigió en 1991, 'Cómo ser mujer y no morir en el intento', con Carmen Maura y Antonio Resines como protagonistas.

Especializado en el cine emergente español, el certamen contará este año con 68 cortos y 10 largos a competición en la sección oficial, de entre las más de 500 películas recibidas por el certamen. Otros 30 títulos se suman a la programación desde secciones paralelas.

Los directores Alfonso Albacete y Fernando Colomo y la actriz Verónica Forqué componen el jurado de la sección oficial de largometrajes en la que compiten 'Regreso a casa Ros', de Ian Ingelmo Ros, 'Una vez más', de Guillermo Rojas, 'Mathius Marvellous Shop', de Paola Álvarez y Manuel Escorihuela, 'This film is about me', de Alexis Delgado y 'Pessoas: El camino más corto', de Arturo Dueñas.

"Quédate con nuestro cine" es el eslogan elegido, una apuesta que cobra este año más sentido que nunca, han dicho hoy en rueda de prensa las coordinadoras del certamen Sonia Bautista y Belén Herrera, por las dificultades que atraviesa a causa de la pandemia del coronavirus.

La sección internacional, no competitiva, se ha elaborado en colaboración con el Festival Internacional de Cine de la Universidad Autónoma de México (FICUNAM).

Su director artístico, Michel Lipkes, ha presentado en videoconferencia desde México los títulos de esta sección, que se proyectarán en la sala Equis, como 'Cenote', de la japonesa Kaori Onda, 'Todo lo cercano se aleja', del argentino Francisco Bouzas o 'Fiebre austral' de Thomas Woodroffe.

La sesión inaugural estará dedicada al cine hecho en Madrid, con dos estrenos mundiales: 'El emperador desnudo', de Pedro Herrero y 'Unos vienen, otros se van', de Víctor Nores.

Cineteca, Sala Berlanga, Cine Doré o la Academia de Cine serán otras de las sedes presenciales. Prácticamente toda la programación estará "online" del 6 al 18 de octubre en la web festivalcinemadrid.es por un precio total de 5 euros.

El cartel de esta edición lo ha diseñado Cristina Ramallo y está inspirado en el que Juan Gatti elaboró para 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', de Pedro Almodóvar.