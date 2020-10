View this post on Instagram

La semana pasada terminamos el rodaje de #competenciaoficial y a pesar de los muchos obstáculos ha sido una experiencia increíble. Aquí os dejo unas imágenes de la insoportable directora Lola Cuevas y de sus grandes actores Ivan y Felix. Gracias Gaston y Mariano!! Gracias pedazo de equipo por todo el cariño y esfuerzo que habéis traído cada día al rodaje. Lo hemos conseguido!!!! VIVA EL CINE!!! Me siento muy afortunada de poder ser parte de esta profesión a la que amo cada día más. Gracias! #oscarmartinez @antoniobanderasoficial #gastonduprat #marianocohn @themediaprostudio