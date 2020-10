Scarlett Johansson será la protagonista y una de las productoras de 'Bride', una película que está preparando Apple TV+ con el director chileno Sebastián Lelio al timón.

Medios estadounidenses señalaron hoy que, junto a Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, Lelio escribirá el guion de esta cinta inspirada en las historias de Frankenstein (guarda paralelismos con la película 'La novia de Frankenstein', 1935) y que girará en torno a una mujer creada para ser la esposa ideal. Tras rebelarse contra su creador, esta mujer sale al mundo exterior y trata de encontrar su identidad.

"Trabajando junto a Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum, Sebastián y yo estamos extremadamente emocionados de liberar a esta clásica antiheroína y de resucitar su historia para reflejar los cambios que vemos hoy en día", apuntó Johansson en un comunicado.

Lelio ganó el Óscar a la mejor película en habla no inglesa (apartado ahora conocido como mejor película internacional) con 'Una mujer fantástica' (2017), aclamada cinta que encabezó su compatriota Daniela Vega.

Posteriormente presentó 'Disobedience' (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams como protagonistas; y 'Gloria Bell' (2018), un "remake" de su propia cinta 'Gloria' (2013) que, en esa ocasión, lideró Julianne Moore.

Por su parte, Scarlett Johansson es una de las estrellas del cine más importantes y cotizadas del siglo XXI. Nominada por partida doble en la última edición de los Óscar gracias a sus brillantes papeles en 'Jojo Rabbit' (2019) y 'Historia de un matrimonio' (2019), en su carrera sobresalen las cintas de Marvel en las que dio vida al personaje de la Viuda Negra y otras películas como 'Lost in Translation' (2003), 'Match Point' (2005) o 'Under the Skin' (2013).

Este año tenía previsto estrenar 'Black Widow', primer título de las películas de Marvel protagonizado por un personaje femenino, pero, debido a la pandemia, esta cinta retrasó su estreno hasta mayo de 2021.