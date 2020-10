Sacha Baron Cohen ha vuelto con 'Borat', película film secuela. Además de las polémicas escenas que se pueden ver en la cinta, y que han generado un enfrentamiento directo con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el actor ha hablado sobre una hilarante secuencia eliminada en la que tiene que huir de un mitin con armas.

La secuencia eliminada se ha emitido en 'The Late Show with Stephen Colbert'. "Fue genial. Básicamente estaba cantando una canción llamada 'The Wuhan Flu' (La gripe de Wuhan). Todos cantaban", recordó Cohen. "El problema era que algunos de los grupos de milicias que estaban en esta manifestación se habían enfrentado a la protesta de Black Lives Matter", agregó.

"Entonces, como venganza, algunos de los manifestantes de Black Lives Matter vinieron a por nosotros. Yo no sabía nada de esto. Habían enviado a algunos de sus miembros, manifestantes de Black Lives Matter para que fueran encubiertos al mitin. Yo iba encubierto y ellos también. Estaban allí como observadores para ver qué estaba pasando porque había un grupo de manifestantes de Black Lives Matter que venían por la calle para una confrontación", relató.

"Me vieron en el escenario, a todos cantando y algunos de ellos se dieron cuenta. Uno de ellos dijo: 'Dios mío, es Sacha Baron Cohen'. Empieza a reír, se lo comenta a otra persona. Se corrió la voz de que era yo y luego los organizadores y mucha gente en la multitud se enfadaron mucho. Intentaron asaltar el escenario. Por suerte para mí, había contratado seguridad, así que les llevó un tiempo asaltar el escenario", reveló.

Tal como muestran las imágenes, Cohen salió corriendo del escenario y entró en una ambulancia que había estado usando como vehículo de escape. Algunas personas lo persiguieron y trataron de entrar, pero finalmente consiguió huir.