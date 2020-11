El cine como aventura solitaria y secreta, como reto personal, como ejercicio de libertad y como homenaje a un referente en todo lo anterior, Werner Herzog. Todo eso es 'Dear Werner', un largometraje de Pablo Maqueda que tiene este lunes su estreno mundial en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

En pleno invierno, en enero de 2020, a menos de mes y medio del cerrojazo impuesto por la pandemia de la Covid-19, Maqueda (Madrid, 1985) emprendió un viaje a pie que le llevó a recorrer en 32 días los más 750 kilómetros entre Múnich y París siguiendo los pasos de su admirado Herzog.

El director alemán había hecho ese mismo recorrido en el invierno de 1974, en un romántico acto de fe para salvar la vida de su mentora, Lotte Eisner, que padecía una grave enfermedad, y recogió su hazaña en el libro 'Del caminar sobre hielo'.

Ese libro fue el único guion con el que contó Maqueda ('Manic Pixie Dream Girl', 2013) a la hora de plantear este documental que rinde homenaje a ese cineasta 'aventurero' que es el director de 'Fitzcarraldo' (1982) o 'Aguirre, la cólera de Dios' (1972).

"Es alguien capaz de conseguir mucho con muy poco, solo hay que ver su cine de no ficción más contemporáneo para ver lo que logra con una linterna en una cueva o siguiendo a un pingüino, crea imágenes poderosísimas con muy pocos medios", dice Maqueda a EFE.

'Dear Werner' busca hacer partícipe al espectador de todo lo que hay detrás del largo proceso de producción de una película. La idea de lanzarse a rodar por su cuenta y riesgo nace como reacción al cansancio y la frustración que le produjeron las dificultades para financiar lo que será su próximo largometraje de ficción, 'La desconocida'.

"Lo curioso es que a lo largo del año hemos acabado consiguiendo cerrar acuerdos y ya tenemos cerrada la financiación de esa película, el año que viene rodamos, es más industrial, con un presupuesto de más de un millón de euros y con actores como Manolo Solo, Laia Manzanares y Eva Llorach", desvela.

Pero por aquel final de 2019, ese proyecto de largo recorrido había recibido un golpe tan duro que estuvo a punto de hacerles volver a la casilla de salida después de cinco años de trabajo. Maqueda cogió la mochila y un par de cámaras y decidió que nadie le iba a impedir rodar.

"Decidí que nadie me iba a tener que dar permiso para rodar esta película", señala Maqueda, en referencia a productores, distribuidores, agentes de ventas, televisiones y todos los agentes de la cadena del cine industrial.

"El valor de producción de esta película no venía del presupuesto sino de que yo me levantara a las dos de la madrugada a caminar en mitad de la noche, de que ascendiera una montaña y grabara la hora mágica desde la cima, del esfuerzo físico, la resiliencia", detalla.

Maqueda defiende que todas las películas, incluso las que no se llegan a sacar adelante, conforman la personalidad de un cineasta y sostiene que 'Dear Werner' ha supuesto para él un ejercicio de transformación personal que recomienda a todos los cineastas: "Que cojan la mochila y vayan al camino y que exploren sus miradas de manera solitaria porque van a conocerse mejor a sí mismos".

Además de inspirador, Herzog acabó convirtiéndose en cómplice del joven director madrileño al prestar su voz a la narración de fragmentos de la película, que también cuenta con la música del artista sonoro Jose Venditti.

"De los consejos que (Herzog) me dio, el que más me emociona es que no tuviera miedo a hablar de mí, que la película no era sobre él sino sobre mí, y que no tuviera miedo a reflexionar sobre mí a través de su figura", recuerda.

'Dear Werner', que compite en las Nuevas Olas No Ficción del Festival de Sevilla, se ha presentado de forma telemática desde la Academia de Cine de Madrid debido a las restricciones de movilidad por la pandemia y está previsto que llegue a las salas de cine el próximo 20 de noviembre.