Treinta y cinco cortometrajes han sido seleccionados para competir en la 35ª edición de los Premios Goya, que el próximo 6 de marzo de 2021 reconocerá los mejores trabajos de corta duración en animación, documental y ficción.

La comisión de cortometrajes ha sido la encargada de seleccionar diez títulos en la categoría de animación, otros diez en el apartado documental, y quince en la categoría de ficción.

De ellos, un máximo de trece podrán optar a la nominación definitiva (cuatro en animación, cuatro en documental y 5 en ficción), selección que se producirá en las próximas semanas y podrán votar todos los académicos.

En el apartado documental figuran 'Incendios', de Álex García; '57 días', de Laura Brasero y Mario Lumbreras; 'Paraíso', de Mateo Cabeza; 'Biografía del cadáver de una mujer', de Mabel Lozano; 'Before I Die', de Iker Esteibarlanda; 'Beyond The Glacier', de David Rodríguez Muñiz; 'El deseado', de Óscar Bernàcer; 'Furtivo', de Pedro García Campos y Pol González Novell;'Paraíso en llamas', de José Antonio Hergueta; y 'Sólo son peces', de Ana Serna y Paula Iglesias.

Las piezas de animación que pueden optar al Premio Goya son 'Blue & Malone: Casos imposibles', de Abraham López Guerrero; 'Carne', de Camila Kater; 'El gran Corelli', de Abel Carbajal; 'Homeless Home', de Alberto Vázquez; 'Metamorphosis', de Carla Pereira y Juanfran Jacinto; 'Oldie but Goldie', de Nacho Subirats; 'Reflejo', de Juan Carlos Mostaza; 'Roberto', de Carmen Córdoba González; 'Rutina: la prohibición', de Sam Ortí Martí; y 'Vuela', de Carlos Gómez-Mira.

Asimismo, los elegidos en la categoría de ficción son '16 de decembro', de Álvaro Gago; 'A la cara', de Javier Marco Rico; 'Beef', de Ingride Santos; 'Distancias', de Susan Béjar; 'Els que callen', de Albert Folk; 'Gastos incluidos', de Javier Macipe; 'Lo efímero', de Jorge Muriel y 'Loca', de María Salgado Gispert.

Se suman a estos 'María', de Paco Ruiz Giménez; 'Mateoren ama (La madre de Mateo)', de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga; 'Orquesta Los Bengalas', de David Valero Simón; 'Pies y corazones', de Adán Aliaga; 'Tres veces', de Paco Ruiz Gutiérrez; 'Un coche cualquiera', de David Pérez Sañudo; y 'Vera', de Laura Rubirola Sala.