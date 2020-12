La saga de 'El Padrino' se cerró en 1990 con el estreno de su última entrega. Pese a la negativa acogida de la tercera película, Francis Ford Coppola ha confesado que no descarta rodar una nueva trilogía.

"Puede que haya un Padrino IV, V y VI. No soy dueño de 'El Padrino'", dijo el realizador en una entrevista con The New York Times. Tal como señala el realizador, los derechos de la franquicia pertenecen a Paramount Pictures.

Si bien el estudio ha dicho en un comunicado que "no hay planes inminentes para otra película de la saga 'El Padrino'", también agregó que "dado el poder perdurable de su legado, sigue siendo una posibilidad si aparece la historia correcta".

Coppola también desveló que hace muchos años hubo negociaciones sobre la realización de una posible cuarta película. El creador incluso contó de qué se trataría la película, que habría sido una continuación de la historia de Vincent Corleone (Andy García) en la actualidad. Lamentablemente, la muerte del guionista y autor de la novela en que se basa la saga, Mario Puzo, obligó a abandonar el proyecto.

Sin embargo, en caso de que finalmente haya una cuarta entrega, no será Coppola quien se ponga detrás de la cámara, ya que el director dijo que tuvo "una sensación de cierre después de la primera. Sentí que la primera película tenía toda la historia que vi en el libro. No las haré. Soy mayor", esgrimió.

Francis Ford Coppola regresa a la gran pantalla con el nuevo montaje de 'El Padrino III', basada en las novelas de Puzo El Padrino, epílogo: La muerte de Michael Corleone. La cinta llega a los cines este viernes 4 de diciembre