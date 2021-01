El actor y guionista francés Jean-Pierre Bacri, que padecía cáncer, ha fallecido este lunes a los 69 años, según ha informado su agencia.

Bacri fue uno de los cómicos más famosos en Francia y actuó en películas como 'Same Old Song', 'C'est La Vie', 'Subway', 'Looking for Hortense' o 'Look at Me!', para la cual también escribió el guión. El actor recibió varias veces el premio César de cine francés por su trabajo.

Bacri, que nació en 1951 en Argelia, emigró a principios de la década de 1960 con su familia a Cannes durante la guerra de Argelia. Finalmente se mudó a París, donde recibió clases en la escuela de teatro Cours Simon. En ese momento, Bacri comenzó a escribir sus primeros guiones para obras de teatro.

En 1979 protagonizó 'The Medic' junto a Alain Delon. Además, Barcri trabajó en varias ocasiones con la actriz y director Agnes Jaoui. Recientemente, el actor francés protagonizó la película 'Family Photo' junto a Vanessa Paradis.