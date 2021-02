La pandemia del coronavirus sigue provocando listas raquíticas de estrenos en sala, aunque, afortunadamente, los nuevos títulos responden a los gustos más variados; una distopía sobre la desigualdad, una historia de amor lésbico septuagenario, cine sobre teatro y el drama de dos madres de una misma hija.

El mexicano Michel Franco advierte de un 'Nuevo orden' por llegar

La película, premiada en la pasada edición del Festival de Venecia y candidata a Mejor Película Latinoamericana en los Goya, es una distopía que ocurre en Ciudad de México, en un futuro no muy lejano, cuando una violenta revuelta social llega a las puertas del impresionante chalet donde una familia de clase alta celebra la boda de su hija.

Dirigida por el mexicano Michel Franco, la película está contada desde ocho puntos de vista y cuenta en sus papeles principales con Darío Yazbek (Julián de la Mora en 'La casa de las flores'), Samantha Yazareth Anaya, Patricia Bernal y Diego Boneta, jóvenes actores mexicanos famosos por sus papeles televisivos.

'Entre nosotras', amor entre septuagenarias por encima de todos

'Entre nosotras', la película elegida por Francia para enviar a la pelea por el Óscar, es un atípico drama sobre el amor de dos mujeres que llegan a los 70 años planeando su felicidad.

Filippo Meneghetti, un director debutante nacido en Italia, pero afincado en Francia desde hace años, vuelca en las magníficas actuaciones de Barbara Sukowa y Martine Chevallier esta tremenda historia de amor que ambas llevan en secreto y que, de pronto, se ve interrumpida por un suceso terrible.

'Godot', metateatro en el primer largometraje de Chico Sánchez

El cineasta cordobés Francisco 'Chico' Sánchez, autor de una veintena de cortometrajes y director durante cuatro años de la Escuela de Cine de Córdoba, debuta en la dirección de largometrajes con 'Godot', una pieza de metateatro de la que es también guionista y productor en la que reproduce su propia obra de teatro 'El grito'.

En la película, una compañía de teatro formada por actores y técnicos que no se conocen entre ellos tiene un extraño cometido: montar 'El Grito', una obra de teatro del absurdo, en un paraje remoto; pero pronto unas serie de reglas evidencian que nada es lo que parece.

Una madre pierde a su hija adoptiva en '14 días, 12 noches'

Un año después de que su adolescente hija adoptada fallezca en un accidente de tráfico Isabelle, aún conmocionada por la experiencia, regresa al orfanato vietnamita donde la encontró con la esperanza de volver a conectarse emocionalmente con ella a través de su tierra y, si lo logra, conociendo a su madre biológica.

Jean-Philippe Duval dirige este drama, que cuenta con el guion de Marie Vien, protagonizado por Anne Dorval, la musa del afamado director Xavier Dolan, que fue seleccionada por Canadá para optar a los Óscar a mejor película internacional.

'The Assistant', primera ficción de la documentalista Kitty Green

Filmin estrena este viernes, 26 de febrero, en exclusiva en España, la película 'The Assistant', el debut en la ficción de la documentalista australiana Kitty Green ('Casting JonBenet'), que se presentó en la Sección Oficial del Festival de Sundance, y que ha sido encumbrada por la crítica estadounidense como una de las mejores películas de 2020.

La película, protagonizada por Julia Garner ('Ozark', 'The Americans'), se inspira en el caso Weinstein y explora las cloacas de Hollywood a través del retrato de Jane, la joven y discreta asistenta de un importante productor que se da de bruces con el machismo imperante nada más entrar en la industria.

El elogiado documental 'Para Sama', desde el domingo en Movistar+

La periodista siria Waad Al-Kateab, que durante cinco años grabó la destrucción de Alepo, el asedio y los constantes bombardeos del ejército, firma 'Para Sama', un documental que ha dado la vuelta al mundo y que su autora defiende como una denuncia explícita contra Bachar Al Asad.

Narrado en primera persona por ella misma, el documental, que fue nominado para los Óscar, se remonta a los momentos previos a la guerra de Siria cuando la periodista y su amigo médico Hamza hacen trabajos para la comunidad y se preparan para derrocar al régimen de Asad. Ambos estudian en la moderna universidad de Alepo y son parte de las protestas contra la dictadura en la Primavera Árabe de 2011.

'Caído del cielo', la película maldita de Dennis Hopper, en TCM

TCM emite en exclusiva este viernes a las diez de la noche la copia restaurada de 'Caído del cielo' ('Out of the Blue'), la película maldita de Dennis Hopper, que cuenta la historia de una joven que vive en una pequeña ciudad y está fascinada por Johnny Rotten, líder de The Sex Pistols, el grupo punk londinense.

Su padre, al que da vida Hopper, es un expresidiario y su madre, una drogadicta; ambos descargan sobre su hija toda su rabia y frustración. La cinta ha sido considerada como una de las 15 mejores películas de la década de los 80.