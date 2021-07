Un «canto a la esperanza en la que se demuestra que se puede ser un héroe anónimo si logras superar tus emociones». Así definió ayer Secun de la Rosa su ópera prima como director, El Cover, una «dramedia» romántica y musical ambientada en Benidorm que dignifica el trabajo de esos cantantes que viven de interpretar los temas de otros. «El mayor éxito de la película es que al final, Dani (Alex Monner) acepta que es un cover, no un cantante de estos que va por ahí por Madrid, no, un cover que canta canciones de otro», agrega el director de la cinta en una rueda de prensa virtual para presentar la película, que llega a los cines el próximo 23 de julio.

La historia sigue los pasos de Dani, un joven que ha heredado de su familia el amor por la música y también el miedo al fracaso. Antes que malvivir de su sueño, se gana la vida trabajando de camarero, igual que sus padres. Sin embargo, todo cambia el verano en el que conoce a Sandra (Marina Salas) una noche en Benidorm. Ella es una apasionada de la música que le hará cambiar su forma de entender el arte. Con ellos, compartiendo reparto (con cameo incluido del director), Lander Otaola, Carolina Yuste y María Hervás, y en personajes estratégicos los veteranos Susi Sánchez, Juan Diego y Carmen Machi.

Benidorm, otro personaje más que De la Rosa retrata para abordar la dificultad de ser otro y, lo mismo que la vida del actor, es un uniforme con muchas capas que esconde a los «artistas de guerrilla» que viven de, por y para la música, aunque no sean nadie, aunque no tengan éxito, porque en Benidorm «se tolera el fracaso». «No habría sido posible contar esta historia sin la ciudad de Benidorm como protagonista también. En cierto modo, la ciudad es como esos músicos de guerrilla, durante el verano se llena, pero luego, quién se acuerda». Amy Winehouse, Lady Gaga, Mocedades, Los Chunguitos, The Killers, Gloria Gaynor, Loquillo, Nena Daconte, Raphael y así hasta más de 20 artistas y canciones aparecen en la película.