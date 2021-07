Úrsula Corberó se transforma en una temible villana en 'Snake Eyes: El origen'. Reboot y nueva entrega de la franquicia 'G.I. Joe', que llegará a los cines el viernes 13 de agosto, buscando convertirse en uno de los 'blockbusters' del verano. La actriz de 'La casa de papel' es la Baronesa, miembro de alto nivel de Cobra, una peligrosa organización terrorista. Una villana con mucha influencia, "desmelenada" y de gran fuerza. "Es inspirador ver mujeres poderosas en ficción", destaca la intérprete.

'Snake Eyes: El origen' ahonda en el pasado de uno de los protagonistas de la franquicia 'G.I. Joe', un enigmático ninja solitario que responde al pseudónimo de Snake Eyes (Henry Golding). El misterioso individuo es recibido y entrenado por un antiguo clan ninja japonés llamado Arashikage, pero descube que su lealtad se pone a prueba cuando se revelan secretos de su pasado, lo que le encaminará a convertirse en el famoso héroe de los G.I. Joe.

Corberó se mete en la piel de uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia, la Baronesa, que ya fue interpretada por Sienna Miller en la popular cinta de 2009 que dirigió Stephen Sommers y protagonizó Channing Tatum. "Ha sido todo un reto, me ha hecho salir de mi zona de confort", explica la actriz en una entrevista concedida a EP.

"Es una mujer desmelenada, es mala, pero eso no le impide tener sentido del humor. Me ha venido bien tener un papel menos sufrido, pues vengo de ser Tokio en 'La casa de papel', que, aunque la quiero mucho, es muy intensa, está muy atormentada y le falta seguridad. La Baronesa es todo lo contrario y eso me fascinó", continúa.

El salto a Hollywood

Convertida en una de las actrices españolas del momento, Corberó se ha embarcado en su primer proyecto en Hollywood. "Siempre he sentido vértigo antes de comenzar cada proyecto que he hecho, me ha pasado con todos, incluido este. [...] Ha sido todo un reto, es mi primera película producida en Estados Unidos, mi primera villana y la primera vez que trabajo tan lejos de casa para hacer un proyecto con gente de fuera", detalla, destacando que la experiencia ha sido como "realizar un máster".

La actriz considera que el retrato de los personajes femeninos en 'Snake Eyes: El origen' es un nuevo ejemplo de que en la Meca del Cine continúan apostando por personajes femeninos "fuertes, complejos y poderosos". "Para mí, es un honor que se me dé la posibilidad de interpretar a mujeres con mucho poder y fuerza", señala, recalcando también que hay que dar espacio "a aquellos papeles femeninos que muestran que, en ficción, las mujeres tienen derecho a equivocarse".

"Es necesario permitir a los personajes femeninos tener errores sin que eso impida seguir queriéndolos y poder empatizar con ellos", agrega. "Ojalá sirvan de inspiración todos estos papeles de mujeres poderosas al resto de mujeres. Creo que ese poder lo tenemos todas", continúa.

Aunque es una producción hollywoodiense y con grandes aspiraciones comerciales, 'Snake Eyes: El origen' es una apuesta por la diversidad y la representación de minorías. "A pesar de ser un blockbuster de Hollywood en toda regla, una apuesta palomitera, ninguno de los actores protagonistas era de nacionalidad estadounidense, todos proveníamos de distintas partes del mundo. Creo que es un ejemplo de cambio", manifiesta.

"Ha sido maravilloso vivir esta aventura y esta experiencia con profesionales de diversas etnias y nacionalidades. También demuestra que hay significados, como el amor y la amistad, que carecen de barreras culturas e idiomáticas", argumenta. Sobre si continuará trabajando en producciones estadounidenses, la intérprete se muestra cauta. "Ya se verá", comenta.

"Me enamoré de Japón"

La producción se rodó principalmente entre Canadá y Japón, siendo el país de Extremo Oriente el escenario principal de la trama de la cinta. "Estuve filmando allí durante dos meses. Fue increíble, pues, además, grabé en Japón para mi primer gran proyecto para Estados Unidos. No sabía que iba a encontrarme, me habían comentado que era muy distinto a España en todos los sentidos", detalla.

"Me dio un poco de vértigo el llegar allí. Al principio, estaba sola, pues mis compañeros ya habían comenzado a grabar unos días antes. Pero logré encontrar mi sitio. Me enamoré del país. Además, teníamos gente japonesa en el equipo que nos enseñó lugares increíbles y muy auténticos, alejados de lo turístico. No puedo esperar a volver", continúa.

Dirigida por Robert Schwentke y escrita por Evan Spiliotopoulos, Joe Shrapnel y Anna Waterhouse, 'Snake Eyes: El origen' está protagonizada por Henry Golding, Andrew Koji, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Iko Uwais, Haruka Abe, Takehiro Hira y Peter Mensah. Producida por Brian Goldner, Erik Howsam y Lorenzo di Bonaventura, su estreno en cines está previsto para el 13 de agosto.