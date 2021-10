Terremoto en el calendario de estrenos. Disney ha anunciado una reestructuración completa de sus estrenos cinematográficos de 2022 y 2023, siendo las producciones de Marvel las principales afectadas. El cambio de fechas de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', que pasa del 25 de marzo al 6 de mayo, provoca un brutal efecto dominó en la que prácticamente todas las cintas de superhéroes terminan afectadas.

Y es que ahora 'Thor: Love and Thunder' cede su estreno a la secuela del Doctor Strange, pasando a lanzarse en cines el 8 de julio de 2022. Esto provoca que 'Black Panther: Wakanda Forever' cambie su día de salida al 11 de noviembre de 2022, obteniendo la fecha inicial de 'The Marvels', que ahora saltan de año, al pasar al 17 de febrero de 2023.

Y el efecto dominó continúa, pues 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' cede su sitio a 'The Marvels' y ahora llegará a la gran pantalla el 28 de julio. Además, Disney ha eliminado del calendario dos títulos marvelitas, uno de Fox y un proyecto en imagen real. También otro filme sin título de Marvel pasa del 10 de noviembre de 2023 se adelanta al 3 de noviembre del mismo año.

Lo que no se ha tocado son las fechas de estreno de las dos películas del UCM que llegarán a las salas antes de que termine el año: 'Eternals', que se estrenará el 5 de noviembre, y 'Spider-Man: No Way Home', cuyo estreno depende de Sony Pictures, que verá la luz el 17 de diciembre. Otra que se ha salvado del baile de fechas es 'Guardianes de la Galaxia vol. 3', cuyo estreno previsto para el 5 de mayo de 2023 se mantiene... de momento.

Calendario de estrenos Marvel

'Eternals': 5 de noviembre

'Spider-Man: No Way Home': 17 de diciembre

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness': Del 25 de marzo al 6 de mayo de 2022

'Thor: Love and Thunder': Del 6 de mayo al 8 de julio de 2022

'Black Panther: Wakanda Forever': Del 8 de julio al 11 de noviembre de 2022

'The Marvels': Del 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023

'Ant-Man y la Avispa: Quantumania': Del 17 de febrero al 28 de julio de 2023

'Guardianes de la Galaxia vol. 3': el 5 de mayo de 2023

Una película programada para el 28 de julio de 2023 se elimina del organigrama

Otro largometraje previsto para el 6 de octubre de 2023 es suprimido del calendario

Una producción sin título prevista para el 10 de noviembre de 2023 se adelanta al 3 del mismo mes

Los cambios de fechas se han producido en un momento positivo para la taquilla de los personajes marvelitas, pues 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos' se ha convertido en uno de los éxitos de taquilla de la temporada, a pesar de la pandemia del coronavirus, cuya variante delta ha ralentizado la recuperación de las salas de cine en territorio norteamericano.