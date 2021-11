Las 10 cosas que hay que saber de Kristen Stewart, inesperada Diana de Gales

1- Su familia también trabaja en el espectáculo

Su madre, Jules Stewart, lleva trabajando desde hace varias décadas como script y debutó como directora en 2012 con 'K-11'. Su padre, John, es regidor.

2- Tiene raíces en Australia

Aunque nacida en Estados Unidos, su madre es de familia australiana y Kristen pasó mucho tiempo de pequeña en el continente más plano. Uno de sus lugares favoritos es la ciudad costera (y surfera) Noosa Heads.

3- Jodie Foster no creyó que fuera a ser actriz

Su gran oportunidad le llegó a los 11 años con 'La habitación del pánico', de David Fincher, en la que era hija diabética de Jodie Foster. Esta última no creyó que Kristen quisiera ser actriz, según contó en 'Vanity Fair' en 2012: "Kristen no tiene la personalidad tradicional de una actriz", explicaba. "No quiere bailar para la abuela encima de la mesa y ponerse una lámpara en la cabeza. No quiere imitar voces y ser el centro de atención".

4- Lo que no quería era ser famosa

"Quería ser actriz", ha contado recientemente en 'The New York Times'. "Y entiendo que se pueda decir, '¿Pero de qué hablas? Una cosa conlleva la otra'. Pero me parece un castigo bastante cruel e insólito que por hacer algo que amas, de repente te veas en plan: 'Espera un segundo. ¿Me acaban de empujar y me han subido la camisa por encima de la cabeza y entonces me han hecho una foto? Porque no he elegido esto".

5- Fue la actriz mejor pagada en 2012

Ese año coronó la lista anual de 'Forbes' de actrices mejor pagadas de Hollywood. Según los datos de la publicación, Stewart había pedido unos 12,5 millones de dólares (además de un porcentaje de beneficios) por cada uno de los dos últimos episodios de la saga 'Crepúsculo'. A eso había que sumar la exitosa 'Blancanieves y la leyenda del cazador'.

6- Se le da bien la música

Cuando le tocó hacer de la mítica rockera Joan Jett en 'The Runaways', no solo dejó escuchar su propia voz: en el rodaje, tocó la guitarra y, además, imitando con perfección las posturas de Jett. También la oímos cantar una versión de John Prine ('Angel from Montgomery') en 'Hacia rutas salvajes'.

7- También ha hecho pinitos como directora

Su currículo incluye los cortos 'Come swim' y 'Crickets', este último incluido en la antología de cortos confinados 'Hecho en casa', que puede verse en Netflix. Además ha dirigido videoclips para Jenny Lewis, Chvrches o The Rolling Stones. Acaba de terminar el guion de su primer largo, basado en 'The chronology of water', las crudas memorias de Lidia Yuknavitch.

8- Ha sido abierta sobre su sexualidad fluida

"Me han dicho más de una vez: 'Si te quieres hacer un favor a ti misma, deja de coger la mano de tu novia en público y puede que consigas una película de Marvel'", contaba Stewart en la edición británica de 'Harper's Bazaar' hace dos años. Ella ha preferido ausentarse del UCM y seguir cogiendo de la mano públicamente a quien le plazca. Su última novia, la guionista Dylan Meyer ('Moxie'), será pronto su esposa.

9- Stewart se declaró a Meyer en un 'bar de mierda'

"La primera vez que le dije que la quería –contaba hace unos días a Howard Stern– era muy tarde y estábamos en un bar de mierda y sus amigos estaban ahí o algo, y salieron fuera, y le dije algo así como, 'ostras, tío, estoy tan enamorada de ti'. Tal cual".

10- Ella tampoco se veía como la Diana más obvia

¿Una californiana haciendo de Lady Di? Según explica en el último 'Sight & Sound', cuando el director Pablo Larraín le propuso convertirse en nueva encarnación de Diana de Gales, le replicó: "¿Estás absolutamente seguro? Porque estás tomando una decisión salvaje".