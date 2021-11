Después de que Legendary Pictures anunciara que Warner Bros había dado luz verde a la segunda parte de 'Dune', tras el éxito de su estreno en Estados Unidos, ahora se ha confirmado cuándo comenzará el rodaje de esta secuela.

El periodista Josh Encinias ha informado de que, durante una sesión de preguntas y respuestas con los responsables de la cinta, uno de los productores ha señalado que el rodaje de la próxima película de la saga iniciará su rodaje el 18 de julio de 2022.

De este modo, el estudio espera poder cumplir así con la fecha anunciada por Warner Bros. para su estreno, que actualmente está fijada para octubre de 2023.

Los planes de su director, Denis Villeneuve pasan por convertir la saga en una trilogía, aunque de momento no se ha confirmado que vaya a haber una tercera entrega. "Siempre he pensado en hacer tres películas", señaló el realizador en una entrevista concedida a Entertainment Weekly, en la que además explicó: "No es que quiera hacer una franquicia, pero esto es 'Dune' y 'Dune' es una gran historia".

La primera entrega cuenta en su elenco con Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atreides), Oscar Isaac (el duque Leto Atreides), Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Stilgar), Stellan Skarsgard (el barón Vladimir Harkonnen), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat) y Dave Bautista (Rabban Harkonnen).