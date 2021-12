Como pasó con otras películas, la pandemia del covid-19 retrasó el estreno de 'West Side Story' de Steven Spielberg previsto para el 2020. En el caso de la versión del musical de 1957 que luego triunfó en el cine con el filme de 1961 de Jerome Robbins y Robert Wise protagonizado por Rita Moreno, Natalie Wood, Richard Beymer y George Chakiris, el aplazamiento vino de perlas para correr un tupido velo sobre un escándalo que rodeó el mismo verano de 2020 a uno de los protagonistas, de esta nueva vuelta de tuerca inspirada en la historia de 'Romeo y Julieta' de Shakespeare.

Hagamos memoria: el intérprete Ansel Elgort (que encarna el papel de Tony) fue acusado en Twitter por una fan llamada Gabby de haber mantenido relaciones no consensuadas con ella cuando él tenía 20 años y ella 17. Ambos habían intercambiado mensajes en Snapchat antes de quedar en persona: “Yo era solo una niña y era fan de él”, escribió la chica. "Así que cuando sucedió, en lugar de preguntarme si quería tener sexo sabiendo que era mi primera vez y que estaba sollozando de dolor y que no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron 'tenemos que domarte'".

A raíz de esta acusación salieron otras fans, algunas de ellas menores de entre 14 y 17 años diciendo que Elgort las había contactado por mensaje privado a través de Snapchat para quedar con ellas y mantener relaciones. Con algunas llegó a verse en persona, tal y como explica la revista 'Vulture'.

El actor respondió a Gabby en Instagram, con un mensaje que luego borró: "Su descripción es falsa. Yo nunca he abusado de nadie. El encuentro fue breve, legal y consensuado". Lo único que reconoció el actor de 'Baby Driver' es que sí, que le había hecho 'ghosting' a la chica, lo que fue "inmaduro", aseguró.

Poca recaudación

Esto podría explicar los pésimos resultados que está teniendo en la taquilla estadounidense el 'West Side Story' de Spielberg, que en su primer fin de semana ha recaudado poco más de 10 millones de dólares, algo que, sumado a los casi 5 que lleva en todo el mundo, lo sitúan como uno de los peores lanzamientos de Disney en mucho tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta las expectativas que se habían depositado en el nuevo musical de Spielberg, que ha costado la friolera de 100 millones de dólares, y que en España se estrenará el próximo 22 de diciembre.

Pero aunque han pasado ya meses de la polémica, el escándalo aún colea en Hollywood y muchos no olvidan el comportamiento de Elgort, que no ha sido probado legalmente.

Prueba de que el asunto no se ha olvidado es lo sucedido de nuevo con Elgort el pasado 8 diciembre. El actor, de 27 años, asistió de estrella invitada al programa 'The Late Late Show with James Corden', donde respondió a un inocente e inofensivo cuestionario. Sin embargo, el vídeo de la entrevista en la página de Youtube del programa ha sido ampliamente comentado por un público bastante airado, que ha dejado comentarios como estos: "Todos los que hicieron que esto sucediera... deberían estar extremadamente decepcionados y disgustados consigo mismos"; “Hollywood ha esperado un año con la esperanza de que todos se olvidaran de intentar traer a Ansel de regreso a escena, pero ¿creen que somos tontos?"; "Pregúntele por qué se aprovecha de las estudiantes de segundo y tercer año de secundaria", o "¿Qué hay de las acusaciones contra Ansel?".

No es la primera vez, desde la era #MeToo que acusaciones como esta han hecho descarrilar carreras y cambiar los planes de estreno de importantes películas. Cabe recordar otro caso sonado, como el del actor de Armie Hammer ('Call Me By Your Name'), que también fue acusado de abusos sexuales a comienzos de 2021, lo que le llevó a tener que abandonar proyectos como una serie sobre 'El Padrino' y que obligaron a 20th Century Studios a retrasar el estreno de 'Death on the Nile', ahora previsto para el 2022.