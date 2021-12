La historia entre Miguel Ángel Muñoz y Luisa Cantero comenzó hace mucho tiempo y continúa. Y continuará. Esta historia entre el conocido actor y su Tata es la de abuelos y nietos, la de familias, la del cariño, el respeto, la admiración... es la historia del ser humano. Y aunque todo esto suene demasiado profundo solo hay que pararse a ver el tráiler de '100 días con la Tata' para darse cuenta de que las personas, nosotros, todos, seguimos queriendo. Y mucho.

Porque enfrentarse a la posibilidad de la muerte para volver a la vida es posible. Y si no que se lo pregunten al actor, que ahora, tras un intenso trabajo de 10 años, se ha puesto detrás de la cámara para retratar lo más importante, lo que mueve el mundo: el amor universal.

Pero este amor no va de romances ni escenas dulces, va del día a día, del querer incondicional, del sentimiento para el que no hace falta la misma sangre de por medio y del aprendizaje a través de generaciones.

Miguel Ángel Muñoz presenta su ópera prima como director, '100 días con la Tata', un documental ya premiado con un Forqué , que se estrenará el próximo 29 de diciembre en todos los cines y que tiene como fin una clara lección: las personas mayores sí importan.

"La experiencia de haber pasado el confinamiento con mi Tata se puede resumir en cuatro palabras: gracias a la vida", sentencia el actor y ya director, que en un principio quería grabar una 'road trip' con Cantero. La pandemia lo impidió, pero llevó a Muñoz a confinarse con ella para descubrir una nueva realidad en el día a día y poder disfrutar del máximo tiempo posible con su Tata.

"Solo puedo estar agradecido de haber tenido la madurez de darle la importancia que se merece a mi Tata, aprender de ella y poder haber pasado tantos días con ella", comenta para añadir que "ha sido lo mejor que me ha pasado y a la vez lo más difícil, ya que acabó en un diagnóstico de dos hernias discales de las que aún me estoy recuperando. No ha sido sencillo, pero me siento agradecido porque en la balanza salgo ganando con la mejor experiencia de mi vida".

Así, ambos revolucionaron el mundo de las redes sociales durante el encierro por la crisis del coronavirus realizando un programa diario en directo, #cuarentata, que ha llegado a traspasar fronteras, idiomas, creencias... y que ha convertido a Cantero, de 97 años, en toda una influencer para decenas de generaciones. "El poder de la Tata ha podido con el de las redes. A mí me hace mucha ilusión que se haya convertido en una persona influyente en los tiempos que corren, ya que necesitamos que la gente no solo entretenga, sino que conciencie, y que haya gente joven que la siga, que se divierta y que piense sobre temas importantes gracias a ella", afirma Muñoz.

Y puede que en este documental Muñoz crea que solo hace un trabajo de homenaje a su Tata -también a todos los mayores-, pero lo cierto es que el filme va mucho más allá. Aporta valores que no se deben perder y da importancia a las personas más importantes, los que han abierto caminos, los mayores.

"En estos 100 días me he dado cuenta de la suerte que he tenido de pasarlos junto a ella. Mi vida está llena de cosas extraordinarias y que conforman mi personalidad y necesito 'inputs' de adrenalina para sentirme activo o feliz y viéndola aprendo que la vida es otra cosa y es mucho más sencilla como la vive ella, que puedes ser igual de feliz y alegre, estar contento, lleno y pleno sin necesidad de hacer todas las cosas que yo hago cada día desde hace años", afirma Muñoz, que además no duda en reconocer que, tras ver el montaje, ha querido decirle al mundo que "no hay que dejar de lado a las personas cuando envejecen. En '100 días con la Tata' se demuestra lo importante que es una persona con cierta edad por su sabiduría, por lo que transmite y por lo que puede aportar. Sin ir más lejos, ella ha sido el motor para que yo me embarcara en este proyecto".

Y es ahí, en lo sencillo, en donde Muñoz se ha acomodado durante la grabación de la película para seguir descubriendo que Cantero es "generosa, amorosa, simpática, divertida, humilde, paciente…".

Miles de seguidores en redes

"Ella me sorprende cada día, el hacer este documental y confinarme con ella no ha hecho que cambie nuestra relación y en la película se ve que todo lo que contamos es real, no de ahora, sino desde hace más de 20 años", señala el actor, que no acaba de creerse la repercusión que ha tenido su ópera prima como director, tanto en las redes como en la opinión pública y en el sector. "Lo mejor de todo lo que no está pasando es poder vivirlo con ella. No es consciente de la envergadura de todo esto, lo vive con mucha alegría, pero relativizando todo lo que no es importante en la vida que, en general, es casi nada", dice.

Así, a través de un trabajo sincero, intimista y real, Muñoz y Cantero han ido relatando su día a día de confinamiento sin cortapisas hasta llegar a tener miles de seguidores en sus redes sociales, siempre pendientes de sus historias. "Cada día me daba cuenta de que no era normal lo que pasaba en redes. Desde el primer día que nos conectamos desde su cuenta, que tenía cuatro seguidores, se empezaron a multiplicar… y yo decía: ¡cuándo va a parar! Parecía que se calmaba un poco y empezó a llamar la prensa y después la prensa internacional. Todavía lo estoy asimilando, no es normal que una persona con 97 años sea capaz de llegar tan lejos y conectar con tanta gente", relata Muñoz.

Todo un viaje en el que el actor de un sinfín de series y películas, ganador de 'Masterchef Celebrity', cantante, bailarín... ha querido volver a reinventarse y mostrar su lado más humano, además de uno de sus mayores miedos: la muerte de sus seres queridos. "Nadie está preparado para la muerte, llevo preparándome muchos años y la película comienza con una sesión de terapia real hablando de esto. Ese es el motivo por el que yo hago el documental y por el que comienza este germen desde hace más de 10 años, el prepararme para cuando llegue el momento de que ella ya no esté", relata el ya director, que reconoce que sigue trabajando en ello.

Porque 97 años son muchos, pero no demasiados para una persona que, desde la humildad, ha hecho de la vida de Muñoz un mundo mejor y, ahora, a través de '100 días con la Tata', también de la del resto del mundo. Y si alguien le pregunta al actor si Cantero es el amor de su vida lo tiene claro: "La Tata es la mujer de mi vida junto con mi madre y, a día de hoy, es la relación de amor más especial que he tenido hasta la fecha. Y no sé si alguna vez volveré a tener una así".

Habrá que esperar al próximo 29 de diciembre para ver si la Tata, extremeña, fan de Carmen Sevilla y ahora toda una influencer, llega al corazón del resto del mundo.

Mientras tanto, Muñoz y Cantero, Cantero y Muñoz seguirán cantando: "Del por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón (...) Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti".