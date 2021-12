Jennifer López rodará en Las Palmas de Gran Canaria la próxima semana

La mayor producción de Netflix para el próximo 2022 en toda Europa inaugura el calendario de rodajes en Las Palmas de Gran Canaria la próxima semana, con la actriz y cantante Jennifer López (JLo) como gran protagonista y coproductora del proyecto. El thriller estadounidense 'The Mother', dirigido por la cineasta Niki Caro ('Mulán', 'La casa de la esperanza'...), y cuyo elenco completan los actores Gael García Bernal, Joseph Fiennes y Omari Hardwick, se filmará en distintas localizaciones de la ciudad, sobre todo, en las zonas de Triana-Vegueta-Arenales, incluidas la Alameda de Colón y el Gabinete Literario, el Parque San Telmo y la calle Canalejas, a lo largo de las próximas semanas. También se barajan otros enclaves capitalinos como, por ejemplo, el barrio de San Cristóbal.

Después de unos meses de rodaje en Vancouver (Canadá), la previsión es que dicha grabación en la capital grancanaria arranque "antes del Día de Reyes" en el entorno del Parque San Telmo y que, incluso, se paralice el tráfico de la arteria de Bravo Murillo durante, al menos, una jornada.

Así lo han revelado fuentes próximas al equipo de producción, que se encuentra en la Isla desde el pasado mes de septiembre, si bien los trabajos de localización se retrotraen a un año atrás. En concreto, el equipo técnico se aloja en el tejido de hoteles y locales de alquiler vacacional en el casco de Vegueta, toda vez que el grueso de la producción ha establecido su campamento base de trabajo en el amplio solar de Domingo Alonso situado en La Pardilla (Telde).

Se trata de una gran producción de Netflix y Nuyorican Productions, la compañía productora de Jennifer López, que conforman una asociación creativa multimillonaria, y que cuenta con la productora canaria Sur Film como enlace y apoyo en Gran Canaria.

Así, todo se encuentra a punto para dar el pistoletazo de salida a la etapa grancanaria de esta superproducción, lo que ha conllevado a su vez el refuerzo de los protocolos sanitarios contra el covid para el desarrollo del rodaje. "Se ha trabajado realmente duro en los últimos meses para sacar adelante esta producción, sobre todo, estas últimas semanas", apuntan desde el equipo. "Después de un minidescanso de una semana por las fiestas navideñas, estamos cruzando los dedos para que todos lleguemos sanos al comienzo del rodaje en las fechas previstas, porque, claro, las actrices y actores son irremplazables", añaden.

En cuanto a sus expectativas en Gran Canaria, se espera "una importante repercusión económica" en la ciudad, sobre todo, en cuanto al contrato de técnicos locales, así como en el alquiler de maquinaria y reserva de alojamientos. En concreto, la producción ha embarcado en su nómina a alrededor de 300 profesionales de la Isla para distintos departamentos.

En este sentido, desde la producción aseguran que "es muy bonito lo que va a suceder en la isla con este rodaje". "En el año 2016 ya sucedió algo inédito con 'Allied', con Brad Pitt y Marion Cotillard, pero este proyecto va a traer mucha alegría a Las Palmas de Gran Canaria", celebran.

Con todo, la trama de 'The Mother' gravita sobre la historia de una asesina a sueldo, a la que encarna López, que abandona su escondite para proteger a su hija, a la que renunció años atrás cuando era perseguida por una peligrosa banda, que encarnan Fiennes y García Bernal.

La participación de JLo se enmarca en su citado acuerdo de colaboración con Netflix, bajo cuyo paraguas desfilan también los títulos 'Atlas', de Brad Peyton, y 'The Cypher', que adapta la novela homónima de Isabella Maldonado. "Me emociona mi alianza con Netflix. Creo que no hay mejor hogar que esta empresa de creación de contenido, que mira hacia al futuro y busca desafiar los convencionalismos", declaró la estrella latina cuando se desveló este pacto. Además, la actriz estrenará el próximo febrero de 2022 la comedia romántica 'Cásate conmigo', junto al curioso tándem formado por Owen Wilson y Maluma.

Con respecto a su estancia en Gran Canaria, todo apunta a que López se alojará en un lujoso chalet fuera de la capital. Esta es su segunda visita a la Isla después de que en el año 2008 acompañase a su exmarido, el cantante puertorriqueño Marc Anthony, en una gira española que arrancó en Las Palmas de Gran Canaria, y donde ambos compartieron escenario en el marco del extinto Festival Aguaviva Canarias.