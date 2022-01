Bueno, pues por fin llegaron, la antesala de los Goya, sí hablamos de los premios Feroz. Después de unos años parados ya podemos ver una alfombra roja en condiciones y a actrices como la grandísima Candela Peña pasearse por allí con sus mejores galas. Ella este año tiene doble nominación pero no está muy contenta ya que aunque se haga con uno de los premios lo que ella quiere es trabajar.

No hay artista que pase por una alfombra roja sin dejar huella y en este caso Candela Peña ha querido ser el altavoz de la situación laboral que muchos y actores y actrices viven en estos momentos. No trabajan pero se les nomina a premios. Por eso, la actriz ha aprovechado la entrevista de turno para hacer su propia queja al respecto.

El entrevistador que allí se encontraba le decía: "Doblemente nominada... ¿Por qué eres tan abusona Candela Peña", a lo que ella se quedaba con cara de póker y respodía tajante: "No me hagáis hablar por favor que la noche acaba de empezar, o sea, es que a mi me importa un huevo estar nominada que lo que quiero es trabajar gordis... Es que siempre digo lo mismo".

"Pero dos nominaciones son un reflejo de que ha sido un año muy bueno para Candela Peña", seguía diciendo el entrevistador. "No un año, gordi, eso es de hace mucho yo en el 2021 no he rodado" y él seguía: "Pero importa cuando lo ve la gente". "Bueno vale, pues entonces, ¿qué quieres que diga? ¿Que estoy contentísima? Pues estoy contentísima por estar nominada que es probable que no me pase nunca más en la vida como mejor actriz protagonista de una serie y como mejor actriz secundaria. Quiero decir que el personaje de la madre de maricón perdido es lo más lejos que yo he podido llegar como actriz".

No es la primera vez que la actriz se queja públicamente de esta situación pues ya en los premios Goya en 2013 cuando ganó la estatuilla dejó a todos helados en su discurso con su petición: "Os pido trabajo. Tengo un niño que alimentar".

El look de Candela Peña

La actriz pisaba la alfombra roja deslumbrante con un diseño firmado por Jorge Redondo que tal y como explicaba: "Con mi vestido he querido hacer un homenaje a las batas del cine de los años 40".