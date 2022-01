Zaragoza acogió el sábado por la noche la novena edición de los premios Feroz, que entregan la asociación de críticos cinematográficos, y durante las más de dos horas de duración de la gala conducida por Nacho Vigalondo y Paula Púa se vivieron momentos divertidos y emotivos que ahora tratamos de resumir en diez pequeños fogonazos. La mayoría de estos momentos se pueden ver a través de vídeos de Youtube que ha subido la propia organización de los premios.

El Feroz de honor para Cecilia Bartolomé

Júlia de Paz, Paula Ortiz, Pilar Palomero, Neus Ballús, Ainhoa Rodríguez y Leticia Dolera fueron las encargadas de entregarle el Feroz de honor a Cecilia Bartolomé en un momento muy emotivo del que destacamos una frase: "Cuántas películas nos hemos perdido por la censura franquista y machista".

El discurso de Petra Martínez

No era una de las favoritas pero se acabó llevando el Feroz a mejor actriz protagonista por su papel en 'La vida era eso' y dio un discurso que fue la sensación de la noche. En él, hablaba de la masturbación ("lo más importante de esta película es haberme masturbado delante de mucha gente") para acabar asegurando que se estaba creyendo cada vez más su valía: "La mejor actriz soy yo".

El monólogo de Nacho Vigalondo

El cineasta y humorista ofreció dos minutos antológicos con un monólogo sobre lo grande que es la estación Delicias de Zaragoza, tanto "que hay zonas que tienen acentos propios y en las que las mujeres todavía no pueden votar", dijo entre la algarabía del público.

Los regalos de Najwa Nimri

La actriz era una de las más esperadas por el público zaragozano congregado en la plaza Miguel Merino merced al éxito de 'La casa de papel'. Cuando llegó a la alfombra roja lo hizo agasajada por varios regalos que recibió de los espectadores, entre ellos, varios peluches.

Bardem le da el premio a León de Aranoa

La dinámica de la gala en la que los premiados daban el Feroz de la siguiente categoría prevista hizo que Javier Bardem (mejor actor protagonista) le entregara el de mejor guion a Fernando León de Aranoa por la película que ambos compartieron, en un emotivo momento después de que el actor hubiera alabado la forma de hacer cine del gran triunfador de la noche con 'El buen patrón'.

La lejanía cercana de la película de Icíar Bollaín

'Maixabel' fue considerada la mejor película dramática del año pasado en España y, por eso, Icíar Bollaín subió a recoger el premio, momento en el que dio un discurso especial: "Es muy difícil hacer una película así en un momento como este, en el que hay tantos blancos y negros, y tantas posturas tan alejadas. Sospecho que lo que hicieron estas personas de sentarse, a pesar de estar tan lejos, es lo que ha llegado al público", señaló una cineasta que en la anterior edición de los premios se hizo con el Feroz de comedia por 'La boda de Rosa'.

La cinta de la Virgen de David San José

El creador de la serie 'Venga Juan', David San José, recogió el Feroz a mejor serie de comedia y no dudó en destacar que Pilar Palomero, quien dirigió el último capítulo de la producción, le regaló una cita de la Virgen del Pilar, lo que le ha hecho tener una gran devoción por la Virgen y por San Valero.

La denuncia de Candela Peña

Siempre directa, la actriz regaló este momento en la alfombra roja. "Doblemente nominada... ¿Por qué eres tan abusona Candela Peña", a lo que ella respondía tajante: "No me hagáis hablar por favor que la noche acaba de empezar, o sea, es que a mi me importa un huevo estar nominada que lo que quiero es trabajar gordis... Es que siempre digo lo mismo". "Pero dos nominaciones son un reflejo de que ha sido un año muy bueno para Candela Peña", seguía diciendo el entrevistador. "No un año, gordi, eso es de hace mucho yo en el 2021 no he rodado". Candela Peña nunca pierde el tiempo.

La jota de Javier Cámara

Javier Cámara, elegido como mejor actor protagonista de serie por 'Venga Juan' tuvo la desinhibida idea de celebrar su galardón cantando una jota. Su canto no llegó muy lejos ya que enseguida lo interrumpió y le pidió perdón a Luis Alegre, presente en la gala, porque él lo hubiera hecho, sin duda, mucho mejor.

La diversidad política en una sola mesa

En los tiempos políticos convulsos que vivimos, la gala de los Premios Feroz provocó que compartieran la mesa presidencial el ministro Miquel Iceta (PSOE), la vicepresidenta Yolanda Díaz (Podemos), el alcalde Jorge Azcón (PP) y la vicealcaldesa Sara Fernández (Ciudadanos). A todos ellos se les vio en la retransmisión departir amigablemente durante la gala de los premios.