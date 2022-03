'Lo de Évole' reunió en su última entrega a Fernando Trueba junto a Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Miriam Díaz-Aroca, director y protagonistas de la mítica 'Belle Époque', que cumple 30 años. Jordi Évole charló con las actrices de lo que supuso hacer esta película para sus carreras, pero también de un movimiento que ha revolucionado la industria del cine: el 'Me too'.

"Aquí no ha explotado el 'Me too'. ¿No ha pasado en España?", se preguntaba el presentador sobre los posibles abusos de poder. "Yo creo que eso era en el pasado sobre todo. Cuando entré en el cine, se contaban historias de este y del otro, pero que pertenecían más a los años 60 y 70", explicaba entonces el director, que se encontraba con la negativa de Verdú: "Y no tanto, Fernando, no".

"Conmigo lo han intentado. Gente muy importante que me ha dicho que hiciese una portada, he dicho que no y me ha vetado en diez películas", confesaba la actriz. "Existe gente que abusa de su poder en nuestra profesión. A mí de pequeña me pasó, denuncié y hubo juicio", sentenciaba Verdú, que revelaba una anécdota: "Me pasó algo muy fuerte con un director de producción y fui a por compañeros hombres que me acompañaran para pedirle que lo repitiera delante de ellos. Con ellos no se atreven. Las he vivido así". Después añadía: "Madre mía, el día que esto salga".

Verdú también confesó que después de su salto internacional con 'Y tu mamá también', estuvo dos años sin recibir una llamada para una película. Una situación que empeoró cuando fue sustituida en una cinta: “Por fin un director me escogió para una película, estaba emocionada con el guion, las pruebas de vestuario y 15 días antes me dicen que el director no me ve para el personaje. Y que coge a Leonor Watling. Yo me quedé llorando, diciendo porqué juegan con el sentimiento nuestro, la autoestima, el corazón. Puedes hundir a alguien en la más absoluta de las miserias. Porque por fin veía un atisbo y otra vez a la mierda”, comentó la actriz, aunque por suerte recibió la llamada de Guillermo del Toro para protagonizar 'El laberinto del fauno' "a los dos o tres meses".