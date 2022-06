Carmen Machi: "Cuando hago un personaje yo prefiero desaparecer"

'Llenos de gracia', segundo largometraje del director valenciano Roberto Bueso, llega este viernes a las salas de cine de toda España. Protagonizada por Carmen Machi, la película se ha preestrenado en el marco del festival Cinema Jove. Machi habla sobre esta cinta de cómo creer en uno mismo nos puede llevar a lo más alto.

Interpreta a una religiosa que busca motivar a un grupo de chavales a través del deporte. En tiempo de «gamers» e «instagramers», la película casi podría ser del género de la ciencia ficción.

Cuando echas la vista atrás - esta película está ambientada en la década de los 90- es alucinante ver cómo ha cambiado todo. No sé cómo serían hoy estos críos si hubieran tenido el arma demoníaca de una pantalla en sus manos. Lo bonito del deporte, en el caso de la película, del fútbol, es que es algo que hay que trabajar en equipo. El deporte también es creer en ti, en confiar que en el último momento puede pasar cosas. A estos chavales de la película el deporte les cambió la vida.

¿Qué le cautivó de «Llenos de gracia»?

La historia. La hermana María tiene 95 años. En el pase de ayer [por el miércoles] se me acercó su hermano pequeño y me sobrecogió el alma. Hay un reportaje muy bonito sobre esta historia. Valdo se levantó una camiseta en un partido de Primera División que decía «Gracias, hermana Marina» y esto desencadenó la historia. La familia me ha contado cómo era de particular, adelantada a su tiempo, inteligente, culta, viajó a Londres y Francia. Luego ya decidió tomar los hábitos. Ella es muy futbolera y consideró que había que buscar algo que fuera el motor de estos chavales. La historia me pareció estupenda pero quería saber cómo la íbamos a contar: desde la comedia, drama, el realismo.

No es ni drama ni comedia.

Es la vida. Las etiquetas son muy peligrosas y luego incluso viendo el cartel parece que si no dices que es una comedia la gente no va a ir al cine. Yo me pongo negra con eso. Es una película muy emotiva y con la responsabilidad que conlleva que estás contando una historia real con personajes reales vivos y uno de ellos conocido. Lo que cuenta es gigantesco: una historia de superación, motivación, unión, el no rendirte, creer que tienes una familia, no sentirte solo...

¿Tiene Carmen Machi algo en común con una monja entrenadora de fútbol?

Nada. Veo los personajes desde fuera. Hacer de ti mismo es muy difícil. Yo prefiero desaparecer para que quepa el personaje. Creo que esta mujer tiene unos valores más grandes que los míos y lo que puedo hacer es intentar parecerme a ella en algunas cosas porque la admiro profundamente.

La película está ambientada en los 90. ¿Sintió un poquito de nostalgia de tiempos pasados?

No, para nada. Yo en los 90 era mod y estaba en Rockola, bebía y fumaba.

Le hemos visto en todo tipo de géneros y escenarios. ¿En cuál se siente más cómoda?

Esta profesión no se hace para encontrar la comodidad. Yo hago las cosas que, por fortuna, quiero hacer. En otras etapas de tu vida no puedes elegir. Lo que hago necesito que me produzca cierta incomodidad, porque si me siento cómoda me aburro. Necesito que sea algo que no haya hecho o que me produzca vértigo.