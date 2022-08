Carlos Latre regresa al doblaje con 'Un héroe samurái: La leyenda de Hank', la nueva cinta de animación de Rob Minkoff, que rinde homenaje al western clásico y en la que el humorista cede su voz al villano de una historia que se estrena este viernes. "Los malos son mucho más divertidos de interpretar", dice a EFE.

Latre (Castellón, 1979) afirma rotundo que el doblaje "es maravilloso" y que siempre le supone "un desafío muy grande": "El mundo de crear una voz y de crear un personaje acorde con lo que está en la pantalla me supone siempre un gran reto, pero eso sí, un reto muy bonito, porque es algo que va a quedar ahí para siempre", asegura.

La cinta, ambientada en el Japón feudal, está inspirada en el western en clave de comedia "Sillas de montar calientes" (1974), uno de los títulos más conocidos de Mel Brooks.

Narra la historia de Hank, un perro que cuyo sueño es ser samurái, pero al encontrarse en el país de los gatos es condenado a la horca.

Por otro lado, Ika Chu (Latre), un oficial de alto rango, busca suceder al Shogun (dictador militar en el Japón medieval) y, por ello, quiere extender más incluso su gigantesco palacio. Por eso, decide destruir la villa de Kakamucho, un pueblo empobrecido cercano a sus dominios.

Y para no levantar sospecha de su malvado plan, envía al perro para ser el nuevo samurái de la comarca, a pesar de que los canes están prohibidos en la región, para sembrar el caos y que se destruyan entre ellos.

Lo que a priori puede parecer una película de animación para niños, en el fondo, debido a las referencias cinematográficas que esconde y el humor que tiene, es también para adultos.

"El cine de animación está cambiando, y sin olvidar que los niños siguen siendo los espectadores principales, también hacer partícipe ahora al adulto que va a acompañarlos. Esta película tiene una historia que está muy a favor de los chavales, pero tiene tintes que para los papis que vayan se lo van a pasar igual de bien", reconoce.

Latre vuelve con esta película a un mundo en el que se siente cómodo, el del doblaje. Su última incursión fue en 2018, cuando puso voz a tres personajes de la cinta de animación "Bikes", dirigida por Manuel J. García.

"Siempre es un placer volver a la cabina y al atril. Me lo paso genial poniendo voces a diferentes personajes. Además, a lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de compartir voces con actores míticos como Robin Williams o Bill Murray, y ahora en esta película con Ricky Gervais (pone la voz a Ika Chu en la versión en inglés), que es un referente también en el mundo del humor. Ojalá coincida con él en alguna premiere mundial", cuenta entre risas.

Como actor de doblaje ha participado en más de 20 películas entre las que cabe destacar sus personajes en 'Garfield', 'Mortadelo y Filemón', 'Happy feet', 'El libro de la selva', 'Asterix y Obelix' o 'Emoji', entre otras. Ha prestado su voz tanto a villanos como a héroes, a animales, personas y objetos; no hay nada que al cómico se le resista ni que le quede por interpretar en el mundo del doblaje.

"La verdad es que dentro de la animación ya no me queda nada por hacer, por eso lo que más me gustaría ahora es enfrentarme a un personaje real, de carne y hueso, es decir, que pudiera interpretar yo mismo. Ese yo creo que ahora sería mi reto", apunta entre risas.