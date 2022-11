Viggo Mortensen pudo haber sido Lobezno. El protagonista de "El señor de los anillos" llegó a reunirse con el director Bryan Singer -director de las dos primeras entregas de la franquicia-, pero finalmente declinó la oferta y rechazó convertirse en el mutante más icónico de los X-Men.

En una entrevista concedida a Yahoo Movies, el actor estadounidense de ascendencia danesa y criado en Argentina desveló que le ofrecieron el papel de Lobezno en la película "X-Men", estrenada en el año 2000. "Me ofrecieron ser Lobezno para la primera película. Supongo que sería para hacer la franquicia después. Eso fue antes de que yo me embarcara en "El señor de los anillos", ha declarado.

Le coincidía con un rodaje con Sandra Bullock

Mortensen explicó que la razón por la que rechazó interpretar a este personaje fue por problemas de agenda: "Creo que me coincidía con otro proyecto, y no pude hacerlo". Aunque el intérprete no desveló de qué proyecto se trataba, por aquella época estrenó junto a Sandra Bullock la comedia romántica "28 días", que pasó con más pena que gloria.

El actor también recordó alguna anécdota que vivió cuando se reunió con Singer, el encargado de dirigir la película. "Fui a la reunión con el director, Bryan Singer, acompañado de mi hijo que era un auténtico experto en cómics. Tenía como 10 años. Bryan nos enseñó los modelos y los storyboards y Henry le decía 'Oh, vas a cambiar esto de esta forma'".

El papel también estuvo en las manos de Russell Crowe, entre otros candidatos, aunque finalmente recayó en Hugh Jackman.

Toda una suerte para el actor australiano, que estuvo más tarde encantado de dar vida al mutante. Jackman declaró en varias ocasiones que le gustaría interpretar a Lobezno durante el resto de su vida.