El año baja la persiana en las plataformas de 'streaming' con una nutrida marmita de títulos de todos los géneros, pero con especial querencia, como es natural por las fechas que se avecinan, por el cine de vocación familiar. No falta la inevitable comedia romántica navideña, un subgénero por sí mismo (‘A Hollywood Christmas’), ni la película de animación para todos los públicos (‘Noche en el museo: El retorno de Kahmunrah’) ni el musical de vocación familiar (‘Matilda, de Roald Dahl: El musical’). Tampoco, por supuesto, el terror en forma de monstruo gigante (‘Trol’) o sátira vampírica (‘De caza’). Repasamos 10 de los estrenos más destacados del mes de diciembre:

1 'Trol'. Jueves, día 1. Netflix

En 2010, André Øvredal se acercaba a la legendaria criatura del folclore nórdico en la estupenda ‘Troll hunter’, rodada con las maneras del falso documental. Ahora, el director Roar Uthaug (‘Tomb Raider’) se lanza a la búsqueda del gran ogro escandinavo en ‘Trol’, en la que algo peludo y descomunal despierta después de haber estado en letargo durante mil años en el interior de una montaña noruega y, al modo destructor del mejor Godzilla, se acerca rápidamente, y con las peores intenciones, a Oslo. Una producción con enorme, nunca mejor dicho, sentido del espectáculo.

2. 'A Hollywood Christmas'.️ Jueves, día 1. HBO Max

El cine navideño, salvo excepciones, suele hacer exaltación de la cálida alegría y los buenos propósitos propios de esas fechas, y uno de sus subgéneros más fecundos, no siempre bien ponderado, es el de la comedia romántica, representada por hitos como ‘Love actually’ o ‘Last Christmas’. Este año, la propuesta de romance azucarado más destacada (junto a 'Your Christmas or mine?', el día 2, en Prime Video) es ‘A Hollywood Christmas’, historia del rifirrafe (con previsible final feliz) entre una joven directora de películas navideñas (Jessica Van) y el apuesto productor (Josh Swickard) que la amenaza con cancelar su último trabajo.

3. 'El amante de Lady Chatterley'. ️Viernes, día 2. Netflix

El recientemente fallecido Just Jaeckin, director de ‘Emmanuelle’, elevó la temperatura de las plateas en 1982 con su adaptación de la escandalosa novela, por sexualmente explícita, de D.H. Lawrence. Cuarenta años después, Emma Corrin (Lady Di en la la cuarta temporada de ‘The crown’) toma el relevo de la icónica Sylvia Kristel, en una adaptación dirigida por la actriz Laure de Clermont-Tonerre. El filme relata la vida de Constanza, mujer casada con un aristócrata físicamente impedido que mantiene una tórrida relación con el guardián de la casa de campo de la pareja.

4. 'La noche del 12'. Viernes, día 2. Filmin

Estrenada en la sección Première del último festival de Cannes e inspirada en un caso real, la película de Dominik Moll (‘Harry, un amigo que os quiere’, ‘El monje’) ha sido definida como “un ‘Zodiac’ a la francesa”, lo cual siempre debe ser considerado como un elogio. En ‘La noche del 12’, dos policías judiciales de Grenoble investigan el asesinato de una joven, cuyo cuerpo ha sido encontrado carbonizado. Un viaje por la Francia profunda a través de una investigación de tres años tan obsesiva como infructuosa.

5. 'Mañana es hoy'.️ Viernes, día 2. Amazon Prime Video

Nacho G. Velilla, experto director de comedia (‘Perdiendo el Norte’, ‘Fuera de carta’, ‘Por los pelos’ o la serie ‘Aída’), reúne a un reparto de lujo encabezado por Javier Gutiérrez y Carmen Machi en la primera película española original de Amazon Prime Video. Una comedia con toques de ciencia ficción a partir de la peripecia de una familia de 1991 que comienza sus vacaciones en la playa, pero a la que una tormenta eléctrica le hace viajar en el tiempo y le traslada a nuestros a 2022. Risas garantizadas ante el inevitable choque cultural entre aquellos años 90 y los (difíciles) tiempos de hoy.

6. 'Hacia la libertad'.️ Viernes, día 9. Apple TV+

No habíamos visto a Will Smith desde el manotazo que propinó a Chris Rock en la ceremonia de los últimos Oscar. El propio actor ha mostrado su preocupación de que aquel bochornoso episodio penalice esta producción de Apple TV+ en la que interpreta a un esclavo fugitivo que cruza los campos y pantanos de Luisiana para incorporarse a las tropas de la Unión. El filme, dirigido por Antoine Fuqua (‘Training day’), llega a la plataforma precedido de excelentes críticas en los pases previos de prensa, con un trabajo excepcional, y seguramente redentor, de Smith.

7. 'Noche en el museo: El retorno de Kahmunrah'.️ Viernes, día 9. Disney+

Ben Stiller interpretó en tres ocasiones al guardia de seguridad de un museo de historia y ciencias naturales en el que sus aparentemente inmóviles moradores cobraban vida. La exitosa saga de ‘Noche en el museo’ llega a una cuarta entrega, aunque en esta ocasión se trata de una película de animación y su protagonista es el hijo del personaje de Stiller. En esta ocasión, el joven vigilante deberá enfrentarse a uno de los villanos de la serie, el malvado Kahmunrah, que pretende abrir el inframundo egipcio y liberar a su Ejército de los Muertos.

8. 'De caza'.️ Sábado, día 10. Movistar Plus+

A medio camino entre la sátira sobre el postureo en redes sociales y el hemoglobínico cine de vampiros, ‘De caza’ sigue a Elliot Jones (Thomas Jane), un cazador de chupasangres que pretende vengarse de los responsables de la muerte de su hija ayudado por un variopinto grupo de ‘influencers’. El equipo de superestrellas de las redes acudirá a una fiesta organizada por una misteriosa multimillonaria, pero pronto descubrirán que esa gente rica no son otros que los vampiros a los que persigue Jones. Una bacanal de dentelladas y sangre con la estimulante presencia, entre los ‘influencers’, de Abigail Breslin, inolvidable niña de ‘Pequeña Miss Sunshine’.

9. 'Nanny'.️ Viernes, día 16. Amazon Prime Video

Una de las grandes sensaciones del cine de género del 2022 llega directamente al ‘streaming’. Primera película de terror que conquista el Gran Premio del Jurado en Sundance, la ópera prima de Nikyatu Jusu (vista en el último festival de Sitges) es un drama de terror psicológico en el que una inmigrante senegalesa (Anna Diop) trabaja como niñera en Nueva York con el propósito de ganar el dinero que le permita traer a Estados Unidos a su hijo pequeño, al que ha debido dejar en su país. Todo parece ir bien, pero una presencia sobrenatural invidirá tanto sus sueños como su realidad.

10. 'Matilda, de Roald Dahl: El musical'.️ Domingo, día 25. Netflix

El 13 de octubre pasado aterrizó en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid el musical ‘Matilda’, basado en la novela homónima de Roald Dahl, estrenado en 2011 en el Cambridge Theatre del West End londinense, donde aún sigue representándose. Llega ahora a Netflix la versión cinematográfica de ese musical, premiado con el Tony y el Oliver, que relata la historia de la (muy inteligente) niña Matilda Wormwood (Alisha Weir), gran aficionada a la lectura y poseedora de poderes telequinéticos, en lo que será una rutilante sucesión de números musicales bajo la dirección de Matthew Warchus, responsable también de la versión teatral.