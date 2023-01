La antesala de los Óscar ya está aquí, los Globos de Oro en esta edición sí que serán televisados y no como el año pasado que no se vieron en la NBC por el escándalo que los rodeaba. Hay varias películas que se alzan con el premio no solo de candidata, sino también de la ganadora de esta 80ª edición de esta gala.

El pasado mes de diciembre la HFPA dio a conocer las películas, series, actrices, actores y directores nominados para esta edición de los Globos de Oro. La película que encabeza la lista es la de 'Almas en pena de Inisherin', del director angloirlandés Martin McDonagh, encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro. Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue 'Todo a la vez en todas partes', de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con seis nominaciones, mientras que 'Babylon', de Damien Chazelle, y 'Los Fabelman', de Steven Spielberg, continúan como favoritos al haber alcanzado cinco candidaturas cada una. Las películas que competirán por el Globo de Oro a la mejor cinta dramática son 'Avatar: el sentido del agua', 'Elvis', 'Los Fabelman', 'Tár' y 'Top Gun: Maverik'. Mientras que a mejor película de comedia o musical los contendientes son 'Babylon', 'Almas en pena en Inisherin', 'Todo a la vez en todas partes', 'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion' y 'El triángulo de la tristeza'. Las plataformas de streaming con nominaciones son HBO Max y Netflix que empatan con 14 nominaciones cada uno y les sigue Hulu que tiene nueve. Películas favoritas de los Globos de Oro Mejor película de drama 'Top Gun: Maverick': Paramount+.

'Tár': Amazon Prime y Apple TV.

'Los Fabelman': Amazon Prime y Apple TV.

'Elvis': HBO Max.

'Avatar: el sentido del agua': cine y próximamente en Disney+. Mejor película musical o comedia 'Babylon': próximamente en Paramount+.

'Almas en pena de Inisherin': próximamente en cines.

'Todo a la vez en todas partes': Amazon, Apple TV y Hulu.

'Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion': Netflix.

'El triángulo de la tristeza': Amazon Prime y Apple TV. Mejor película animada 'Pinocho de Guillermo del Toro': Netflix.

'Inu-Oh': Amazon Prime y Apple TV.

'Marcel the Shell With Shoes On': Amazon Prime y Apple TV.

'El gato con botas: el último deseo': Amazon Prime y Apple TV.

'Turning Red': Disney+ Mejor película en idioma no inglés 'Sin novedad en el frente': Netflix

'Argentina, 1985': Amazon Prime

'Close': en cines

'Decision to Leave': próximamente en cines

'RRR': Netflix Televisión Mejor serie de televisión de drama Slippin' Jimmy: Netflix

'The Crown': Netflix

'La casa del dragón': HBO Max

'Ozark': Netflix

'Severance': Apple TV Mejor serie de televisión musical o comedia Colegio Abbott: Hulu

'The Bear': Hulu

'Hasta el último hombre': HBO Max

'Solo asesinatos en el edificio': Hulu

'Miércoles': Netflix Mejor serie limitada de televisión, serie de antología o película de televisión 'Encerrado con el diablo': Apple TV

'Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer': Netflix

'The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes': Hulu

'Pam & Tommy': Hulu

'The White Lotus 2': HBO Max