Riley Keough, la talentosa actriz nieta de Elvis Presley

Riley Keough creció un poco entre extremos. Cuando sus padres, Lisa Marie Presley y el músico Danny Keough, se separaron, su madre decidió casarse con el mismísimo Michael Jackson. En su más tierna infancia repartía su tiempo entre Graceland, Neverland y, por otro lado, los parques de caravanas donde paraba su padre, de vida más modesta, que no menos atractiva para Riley. Según explicó a 'The Guardian', cuando tenía ocho años soltó a Mr. Keough: "¡Quiero crecer y ser pobre como tú!".

Nunca llegó a cumplir ese deseo: a los quince desfilaba para Dolce&Gabbana y cinco años después iniciaba una sólida carrera como actriz como hermana gemela de Cherie Currie (Dakota Fanning), cantante de The Runaways, en el biopic de la banda rock adolescente. En 2012 la vimos brevemente en 'Magic Mike', inicio de su fructífera colaboración con Steven Soderbergh, quien le brindó su papel revelación en la versión televisiva de 'The girlfriend experience'. Keough desbordaba sutileza e inteligencia como una escort de lujo no observada con juicios morales ni paternalismo, sino descrita como mujer inteligente en (casi) plena posesión de su destino.

Durante unos años pareció concentrarse en ser nueva actriz favorita de los abonados al festival de Sitges. Tras pasar por 'Mad Max: Furia en la carretera', en la que conoció a su marido, el doble de riesgo Ben Smith-Petersen, durante unos pocos años (2017-2019) enlazó las nocturnas, terroríficas y/o inquietantes 'Llega de noche', 'Noche de lobos', 'La casa de Jack' (obra de Lars von Trier), 'Lo que esconde Silver Lake' y la reivindicable 'The lodge', en la que se marcaba una de sus mejores interpretaciones como la rara nueva mamá de los chavales protagonistas: una mujer rescatada años atrás de la secta de su propio padre.

En 2020, el mismo año que brilló en 'Zola' como misteriosa stripper, Keough se vio obligada a lidiar no solo con la pandemia, sino también con el suicidio de su hermano Benjamin Storm Keough. Tras un tiempo de silencio, recomposición y aprendizaje (se hizo matrona de muerte para dejar de huir de ese aspecto de la vida), últimamente habíamos empezamos a tener nuevas brillantes señales de ella: una Cámara de Oro en Cannes por 'War pony', su primer filme como directora; un tráiler prometedor para 'Daisy Jones & The Six', la serie en la que ejerce de sosias de Stevie Nicks. Ahora, el fallecimiento de su madre la llevará quizás de nuevo a un cierto replegamiento. Del que, con suerte, emergerá tan solo aún más sabia y poderosa.