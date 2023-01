La actriz hispanocubana Ana de Armas, la película 'Argentina, 1985', dirigida por el argentino Santiago Mitre, y el 'Pinocchio' del mexicano Guillermo Del Toro fueron este jueves incluidas entre las candidatas a los premios BAFTA 2023 en las categorías de mejor actriz, mejor película de habla no inglesa y mejor filme de animación.

De Armas, nominada por su papel protagonista como Marilyn Monroe en 'Blonde', competirá en esa categoría junto con Cate Blanchett ('Tár'), Viola Davis ('The Woman King'), Danielle Deadwyler ('Till'), Emma Thompson ('Good luck to you, Leo Grande') y Michelle Williams ('The Fabelmans').

En la categoría a mejor filme extranjero, 'Argentina, 1985', protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, aspirará al galardón junto con 'All Quiet on the Western Front', 'Corsage', 'Decision to Leave' y 'The Quiet Girl', mientras que 'Pinocchio' se enfrentará a 'Marcel the shell with shoes on', 'Puss in boots: The last wish', y 'Turning red'.