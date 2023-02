La directora española Carla Simón, ganadora del Oso de Oro de la Berlinale en 2022 con 'Alcarrás', integrará el jurado internacional de la próxima edición de ese festival internacional de cine, un equipo que presidirá la actriz estadounidense Kristen Stewart.

La dirección de la Berlinale anunció hoy la totalidad de los miembros del jurado, en el que asimismo estará el director rumano Radu Jude, ganador del Oro en 2021 con su sátira 'Bad Luck Banging or Loony Porn'.

Al equipo liderado por Stewart le corresponderá repartir los Osos y resto de premios principales de la sección oficial a competición, para la que han sido seleccionadas 18 aspirantes, entre ellas la española '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola Solaguren, y la mexicana 'Tótem', de Lila Avilés.

Completarán el jurado internacional la actriz iraní Golshifteh Farahani, la directora alemana Valeska Grisebach, la cineasta y productora estadounidense Francine Maisler y el realizador chino Johnnie To.

La Berlinale se abrirá el 16 de febrero con la exhibición, fuera de concurso, de la comedia romántica 'She came to me', dirigida por Rebecca Miller y con Anne Hathaway.

Le seguirán los estrenos de las 18 aspirantes a los Osos, en un festival que, fuera de la sección oficial, estará muy centrado en la solidaridad hacia Ucrania, teniendo en cuenta que durante los diez días de la Berlinale se cumplirá el primer aniversario del inicio de la invasión rusa.

La producción española a concurso está centrada en Lucía, una niña transexual, mientras que la película mexicana es un filme entorno a la pérdida y la infancia, según reveló al presentar el programa el director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian.

De Portugal competirá "Mal Viver", de Joao Canijo, director que, al mismo tiempo, ha sido seleccionado para la segunda sección del festival, "Encounters", por "Viver mal". Entre las aspirantes al Oso hay cinco producciones alemanas, como "Music", de Angela Schanelec, e "Ingeborg Bachmann", dirigida por la veterana Margarethe von Trotta,

El cine alemán estará asimismo representado por la película de Christian Petzold "Roter Himmel", un nombre asiduo en ese festival, lo mismo que sus compatriotas Christoph Hochhäusler y Emily Atef, incluidos también en la lucha por los Osos.

El canadiense Matt Johnson estrenará su irónico "Blackberry" y por parte del cine británico acudirá "Manodrome", dirigida por John Trengove, y protagonizada por Adrien Brody y Jesse Eisenberg.

Destacan asimismo en la lista de las seleccionadas "Sur l'Adamant", de Nicolas Philibert, y "Le grand Chariot", de Philippe Garrel.

Del cine asiático procede la única película de animación, la japonesa "Suzume", de Makoto Shinkai, mientras que Estados Unidos competirá con "Past Lives", dirigida por Celine Song.

Completan la lista de aspirantes la cine franco-italiana "Disco Boy", dirigida por Giacomo Abbruzzese, dos filmes australianos -"Limbo", de Ivan Sen, y "The survival of Kindness", de Rolf de Heer-, y la china "The shadowless tower", de Zhang Lu.