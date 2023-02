Rodrigo Sorogoyen: “Es injusto que 'Alcarràs' no haya ganado ningún Goya"

Tras brillar como un cometa una noche de febrero de 2022 y conquistar un Oso de Oro histórico en Berlín por decisión unánime del jurado presidido por M. Night Shyamalan, dio la impresión de que la magia casi etérea de ‘Alcarràs’ parecía haberse desvanecido algo en los últimos tiempos. Quizá fuera por su fugaz presencia en la carrera hacia los Oscar, pues ni siquiera pudo entrar en la ‘shortlist’ semifinal, o porque ‘As bestas’, de Rodrigo Sorogoyen, entró en la taquilla con furia salvaje y dejó a los espectadores (y académicos) sin uñas ni aliento desde su estreno en España el pasado octubre. Nada, sin embargo, hacía pensar que ‘Alcarràs’ se podría ir de vacío en la gala de la 37ª edición de los Goya, celebrada este sábado en Sevilla. El relato coral acerca del arraigo a un lugar, dibujado con primor por Carla Simón, optaba a 11 estatuillas, pero de forma cruel se quedó a cero en el casillero, capitulando ante el dominio casi animal de ‘As bestas’, que arrasó en la noche con nueve premios, incluidos película, dirección, guion original, actor principal y actor de reparto.

Hasta el propio Sorogoyen, necesariamente eufórico en su gran noche de gloria, se sintió algo extraño. “Pensaba que Carla [Simón] iba a ganar [el Goya a mejor dirección] y me parece injusto que ‘Alcarràs’ no se haya llevado ningún premio, pero esta es la prueba de que los premios son injustos”, afirmó el director de ‘As bestas’ en un encuentro con la prensa justo después de la ceremonia. No lo decía con la boca pequeña, porque Sorogoyen no es de los que se callan lo que piensan, sino con el convencimiento de que hay algo de azaroso, y de injusto, en el sistema de premios. Él mismo experimentó una agridulce sensación cuando en 2019 se llevó el Goya a mejor dirección y guion, junto a Isabel Peña, por aquella electrizante ‘El reino’, pero acabó rindiéndose en el premio mayor ante una obra bienintencionada en lo social, pero artísticamente menor como ‘Campeones’, de Javier Fesser.

Carla Simón está nominada a Mejor Dirección por Alcarràs, película que la ha convertido en la primera directora española en ganar el Oso de Oro en el el Festival de Berlín. #Goya2023 pic.twitter.com/VRAJwFjOmQ — Premios Goya (@PremiosGoya) 11 de febrero de 2023

“No le demos más vueltas: los premios son injustos. ‘Alcarràs’ es un peliculón, ha ganado en Berlín y ha tocado al público”, zanjó el realizador, que aseguró sentirse “abrumado y agradecido” por el apabullante éxito cosechado en Sevilla. “Puede sonar tópico o previsible, pero hemos visto superadas todas nuestras expectativas. Cuando salieron las nominaciones, y visto el nivel general, ya sentíamos que era un honor haber conseguido tantas. Este año ha habido demasiadas grandes películas que han acabado teniendo demasiada poca visibilidad”, analizó Sorogoyen, quizá en alusión, como había hecho J. A. Bayona durante la ceremonia (en la que entregó el premio a la mejor dirección) al escandaloso ninguneo a ‘Pacifiction’, de Albert Serra, que no fue nominada a nada a pesar de su clamoroso éxito en Francia y su suculenta ristra de premios en los recientes Gaudí. No fue, por cierto, una buena noche para el cine catalán, pues el cero para ‘Alcarràs’ (doloroso, aún, para los ojos) apenas pudo ser aliviado por el Goya a mejor guion adaptado para Isaki Lacuesta e Isa Campo por ‘Un año, una noche’.

Otra mujer gana la dirección novel

El olvido de ‘Alcarràs’ por parte de los miembros de la Academia de Cine Español hizo pensar de inmediato en lo extraño de que fuera esa misma entidad quien hubiera decidido que la película de Simón fuera su representante para los Oscar. Es cierto que los procesos de elección y votación son diferentes, pero cuesta entender que los mismos académicos hayan dejado de creer de repente en ‘Alcarràs’ hasta dejarla en la insignificancia. “No sé, llama la atención que no haya ganado nada”, musitó Alauda Ruiz de Azúa, flamante ganadora a dirección novel por ‘Cinco lobitos’, justo después de la gala. “Pero no sé si ha sido por uno, dos, tres o cinco votos. Eso son mecanismos internos de la Academia que se me escapan”, añadió la directora vasca, que dio continuidad a la feliz circunstancia de que, desde 2017, el Goya a la mejor dirección novel recae en una directora: la propia Simón (‘Estiu 1993’), Arantxa Echevarría (‘Carmen y Lola’), Belén Funes (‘La hija de un ladrón’), Pilar Palomero (‘Las niñas’), Clara Roquet (‘Libertad’) y, ahora, Ruiz de Azúa.

Su éxito, sin embargo, no puede ocultar otro hecho que provocó también debate justo después de la ceremonia: a pesar de que al fin había paridad en las dos categorías de dirección, resultó relativamente extraño que 'As bestas' y 'Modelo 77', de Alberto Rodríguez, dos películas dirigidas por hombres, volvieran a llevarse la mayor parte de los premios. "El hecho de que en las nominaciones ya se viera esa paridad es un ilusionante; y creo que hay que poner en valor lo que cambia, pero queda trabajo por hacer”, apuntó, certera, Ruiz de Azúa.