Hasta que sucedió, era inimaginable que ‘Crash’, y no ‘Brokeback Mountain’, sería considerada la Mejor Película en la ceremonia de entrega de los premios Oscar de 2005, ni el triunfo de ‘Shakespeare in Love’ sobre ‘Salvar al soldado Ryan’ en esa misma categoría en la de 1999; tampoco se vio venir que ese mismo año la Academia de Hollywood preferiría conceder la estatuilla a Roberto Benigni por ‘La vida es bella’ que a Ian McKellen por ‘Dioses y monstruos’, o la victoria de Grace Kelly en 1955 por su trabajo en ‘La angustia de vivir’ en detrimento de Judy Garland por el suyo en ‘Ha nacido una estrella’; nadie fue capaz de adivinar que la ganadora del Oscar a la Mejor Película de 1977 no sería ni ‘Taxi Driver’ ni ‘Network’ ni ‘Todos los hombres del presidente’, sino ‘Rocky’. ¿Qué nombres propios, y en qué categorías, darán la sorpresa en la gala del próximo 13 de marzo? Aun a sabiendas de las pocas posibilidades que tienen de cumplirse, aquí van algunas de nuestras propuestas.

