La gala de los Oscars 2023 dejó innumerables momentos emotivos. Uno de los más destacados fue el discurso de aceptación de Brendan Fraser, Oscar al mejor actor principal por su papel de Charlie en 'The Whale' ('La ballena')

Tras anunciar Jessica Chastain y Halle Berry al ganador, Brendan Fraser rompió a llorar inmediatamente y subió al escenario. “Así que así se siente el multiverso”, bromeó. “Gracias a la Academia por este honor y a nuestro estudio A24 por hacer una película tan atrevida", añadió.

"Gracias a Darren Aronofsky y Samuel D. Hunter [director y guionista de la película] por darme un salvavidas. Habéis desnudado vuestros corazones tamaño ballena para que pudiéramos ver vuestras almas", relató.

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Es como si hubiera estado en una expedición al fondo del océano y el aire me llegara a través de un tubito, que vigilaban mis hijos. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, agregó. Finalmente, Fraser agradeció a sus hijos, su manager, así como a su pareja, Jeanne Moore.

En lo relativo a sus hijos, dos de ellos aparecieron en escena, si bien sus palabras más emotivas se dirigieron al tercero, Griiffin, diagnosticado de autismo. "Te quiero", le dirigió, tratando sin éxito de contener la emoción y contagiando a todos los presentes.