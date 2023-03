John Travolta es un actor reconocido por su versatilidad en la pantalla grande, habiendo protagonizado varias películas de éxito en su carrera, incluyendo "Fiebre del sábado noche", "Pulp Fiction" y "Grease". Sin embargo, hay un papel icónico que se le escapó: el papel protagonista de "Forrest Gump".

En 1994, cuando "Forrest Gump" estaba en su etapa de casting, el director Robert Zemeckis consideró a Travolta para el papel principal. Pero él rechazó la oferta y finalmente fue para Tom Hanks, que ganó el Oscar por su actuación. Pero, ¿cómo habría sido la carrera cinematográfica de Travolta si hubiera aceptado el papel?

Una posible trayectoria de la carrera de Travolta con "Forrest Gump" en su currículum podría haber comenzado con una mayor atención crítica y comercial. La película fue un éxito rotundo en taquilla, recaudando más de 677 millones de dólares en todo el mundo, y se convirtió en un clásico instantáneo.

La actuación de Hanks recibió críticas entusiastas y le valió su segundo Oscar a Mejor Actor. Es razonable pensar que Travolta habría recibido la misma atención y posiblemente habría ganado su primera estatuilla.

Con un papel en "Forrest Gump" en su haber, Travolta habría tenido una nueva credibilidad y respeto como actor, lo que podría haber llevado a más papeles importantes y a colaboraciones con directores aclamados. Después de todo, los actores que trabajaron en "Forrest Gump", como Robin Wright y Gary Sinise, disfrutaron de un mayor éxito y atención en sus carreras posteriores.

Pudo hacer a cambio "Pulp Fiction", por la que fue nominado al Oscar

"Me siento bien con algunos papeles a los que renuncié porque ayudaron a otras carreras... Me complace poder compartir la riqueza", ha señalado al respecto el actor, cuyo "no" a "Forrest Gump" le permitió formar parte de otro título que es historia del cine: "Pulp Fiction". De hecho, su interpretación del matón Vincent Vega le valió una nominación al Oscar en 1995. Sin embargo, ese año el premio se lo llevó... ¡Tom Hanks por su papel en "Forrest Gump"!

Es posible que Travolta se hubiera convertido en un nombre aún más grande en la industria del cine y habría tenido más oportunidades para elegir proyectos de haber encarnado al entrañable personaje famoso por frases como "tonto es el que hace tonterías".

Travolta aprendió bien esa otra de que "la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar".

Sin embargo, es importante recordar que la carrera de un actor es una suma de muchas partes y no se puede basar en un solo papel perdido. Travolta ha tenido una carrera impresionante, con múltiples éxitos y una gran cantidad de reconocimientos.

Cómo habría sido "Forrest Gump" con John Travolta

Muchos han llevado a sus últimas consecuencias el imaginar cómo habría sido "Forrest Gump" con John Travolta como protagonista y, gracias al "deep fake", aquí podemos verlo en algunas de las escenas más emblemáticas de la película.

Sea como fuere, lo que es cierto es que Travolta, que tiene actualmente 69 años, es un actor talentoso que ha dejado su marca en la historia del cine.