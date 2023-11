La cantante tinerfeña Ana Guerra cumple uno de sus sueños de infancia y versionará el tema principal de la nueva película de Disney, Wish: El poder de los deseos, con la que la compañía cinematográfica quiere celebrar su cien aniversario. Mi deseo es el título de la canción que llevará la voz de esta artista lagunera que además también interpretará la canción de los créditos finales de la película.

Wish: El poder de los deseos se estrenará en los cines de España el próximo 24 de noviembre y gira alrededor, como no podía ser de otra forma, del poder de los deseos y revela la importancia de luchar por ellos para que se conviertan en realidad. Se trata de una comedia musical que da la bienvenida a los espectadores al reino mágico de Rosas, donde Asha, una idealista e ingeniosa joven, pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica: una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Juntas, se enfrentarán al rey Magnífico, soberano de Rosas, para salvar a su pueblo y demostrar que, cuando la voluntad de una persona valiente se une a la magia de las estrellas, pueden ocurrir cosas maravillosas. Ana Guerra toma así el testigo de la oscarizada Ariana DeBose (West Side Story), quien pone voz a la protagonista de la película en la versión original de la cinta de animación.

Esta es la primera vez que Ana Guerra ha tenido que enfrentarse a un proceso de doblaje, lo que ha reconocido que ha sido un auténtico reto para ella. La cantante lagunera cuenta con un marcado timbre, que la hace totalmente reconocible para sus seguidores; sin embargo, en este caso ha tenido que interpretar Mi deseo manteniendo el tono de la protagonista, Asha, para que su voz sea reconocible para el espectador y no escuchen a Ana Guerra. Sin embargo, la joven añade que en el caso de la canción que se podrá escuchar en los créditos finales sí se ha sentido mucho más libre. En cualquiera caso, reconoce lo increíble de esta oportunidad, de la que difícilmente se podrá olvidar.

De este modo, la tinerfeña no hace más que encadenar buenas noticias, no solo profesionales sino también en el ámbito personal, puesto que hace algunos días copaba todos los titulares tras haber dado a conocer su compromiso con el también músico Víctor Elías, con quien mantiene una relación sentimental desde hace dos años. Ambos publicaron varias imágenes con los anillos de compromiso, mostrando una vez más el amor que sienten el uno por el otro, aunque aún no han dado a conocer más detalles del enlace.

A la espera del estreno de esta nueva película de Disney, los vecinos canarios de Ana Guerra podrán disfrutar de su talento a final de este mismo mes, cuando se prevé que acuda al acto del encendido navideño de La Laguna.

Orígenes

Desde que participara en Operación Triunfo 2017, la lagunera Ana Guerra se ha labrado una prolífica carrera musical, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Aquella edición del programa televisivo se convirtió en un auténtico fenómeno de masas tras un parón de varios años y convirtió a todos sus participantes en ídolos de los jóvenes seguidores del mítico formato. Desde entonces, Ana Guerra ha optado a acudir a Eurovisión representando a España y se ha labrado una exitosa carrera musical que le ha permitido compartir escenarios con Alejandro Sanz, Juan Magán o Juan Luis Guerra.