La temporada de premios y de alfombras rojas ha quedado inaugurada con los Globos de Oro. En la 'red carpet' se han visto 'looks' fascinantes, pero también otros conjuntos con serios problemas. Desde volantes exagerados, faldas con cortes imposibles o colores llamativos y patrones extraños que no ensalzaban para nada la silueta de su dueño.

SOS estilistas, esta es una selección de los peores vestidos de los Globos de Oro 2024:

Selena Gómez, extraña Marilyn

Nominada por su papel en 'Solo asesinatos en el edificio', Selena Gomez llegó a la alfombra roja posando como Marilyn en la famosa escena de 'Con faldas y lo loco'. Pero su Armani Privé rojo, aunque pomposo en la falda extrañamente asimétrica y demasiado estrecho en su cuerpo atado con tres nudos, no daba el mismo juego. Una elección demasiado hinchada y encorsetada que no ha favorecido en absoluto a la actriz.

Billy Eilish, colegiala XL

Billie Eilish juega a ser camaleónica y sorprender siempre. Pero quizá esta vez se ha pasado. Aquella Billie que se transformó en Marilyn Monroe con aquel espectacular vestido de Oscar de la Renta en la Met Gala 2021 no parece la misma que ha desfilado en esta edición de los Globos de Oro, con un conjunto que ha recibido bastantes críticas. Llevaba un 'top' con cuello Peter Pan, corbata, 'blazer' extragrande y falda de Willy Chavarria. Eligió el pelo recogido en un moño alto con mechas rojas como ya ha llevado otras veces. Remató su conjunto de colegiala con unos zapatos negros planes y calcetines rojos con volantes. ¿Quién da más?

Jodie Foster, institutriz del XIX

La actriz Jodie Foster, que estaba nominada por su papel en la película 'Nyad', acudió vestida con un conjunto 'total black' de la colección PF24 de Alberta Ferreti. Camisa abotonada hasta el cuello (en pedrería plata) y falda hasta los pies sin más adorno que un cinturón, la veterana intérprete dio una imagen gélida y hasta un poco severa, cual institutriz del XIX.

Bella Ramsey, estilo 'Star Trek'

Bella Ramsey eligió un traje minimalista de Prada para pasearse por los Globos de Oro: pantalón gris, chaqueta con cremallera en celeste y botas 'track'. La joven protagonista de 'The Last of Us' nos ha recordado aquellos estilismos retro-futuristas de 'Star Trek'.

Elizabeth Olsen, de novia macarra

Elizabet Olsen, la hermana con talento de las gemelas Olsen, se ha enfundado en un inmaculado vestido blanco de la colección nupcial 2023 de Vivienne Westwood. Corsé, estampado de encaje y un trocito de falda a la altura de la rodilla, que acaba en una extraña cola de tafetán, daban al conjunto el aspecto de un quiero y no puedo, de 'patchwork', ni sexi ni macarra.

Florence Pugh, provocadora

Al igual que Julianne Moore o Heidi Klum, Florence Pugh apostó por un vestido rojo. En su caso, de Valentino y lleno de transparencias con adornos de rosas por todas partes. Demasiado escotado y con una tela muy translúcida, el 'look' volvió loco al equipo de realización de la CBS cuando la actriz británica tuvo que presentar, junto a Natalie Portman, el premio de mejor película de animación, que fue a parar a 'El chico y la garza', el largometraje de Hayao Miyazaki en cuya versión doblada al inglés la propia Pugh pone voz a uno de los personajes. Bajo el escaso tul rojo se clareaban los pezones de la intérprete, y en la tele tuvieron que alejar el plano para que este detalle del estilismo no fuera tan evidente.