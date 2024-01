Ryan Gosling figura entre los candidatos a llevarse el Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación de Ken en la película "Barbie". Contento con su nominación, la estrella de Hollywood no ha podido reprimir su decepción por el hecho de que su compañera Margot Robbie y la directora Greta Gerwig no hayan sido elegidas para sus respectivas categorías y ha publicado un comunicado. Aquí tienes la traducción del mismo:

"Me siento extremadamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que iba a decir esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por retratar a un muñeco de plástico llamado Ken. Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, coraje y genio.

Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto. Contra todo pronóstico con nada más que un par de muñecas sin alma, escasamente vestidas y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, empujaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con los otros nominados muy merecedores. Dicho esto, estoy muy feliz por America Ferrera y los otros artistas increíbles que contribuyeron con sus talentos para hacer de esta una película tan innovadora".

Enfado en las redes por la ironía de las candidaturas

En las redes sociales muchos usuarios han criticado la ironía de que la protagonista y la directora de una película que habla de lo difícil que la mujer lo tiene para triunfar hayan sido relegadas y en cambio haya sido nominado el Ken de la historia.

Ryan Gosling llegando a los #Oscars topándose a Margot Robbie y Greta Gerwig que no fueron nominadas en su propia película donde habla sobre cómo es difícil ser una mujer en una sociedad donde no importa lo que hagas nunca serás lo suficientemente buena pic.twitter.com/w6peAyel53 — m a r i (@cupofmariel) 23 de enero de 2024

La nominación al Oscar de Ryan Gosling por hacer de Ken, pero no de Margot Robbie por hacer de Barbie, es tan irónica que es JUSTO de eso de lo que va la película. pic.twitter.com/VdfyuYjofS — María Alba (@maria_alba_m) 23 de enero de 2024

No tener a Margot Robbie nominada a Mejor Actriz, cuando su trabajo en la película de #Barbie es el alma de todo el proyecto. Se siente tan anticlimático 💔#Oscars2024 pic.twitter.com/vQztwMYHoD — Juan Carlos Aldarias 🦁 (@Jaldarias) 23 de enero de 2024

No es casualidad que Margot Robbie y Greta Gerwig hayan sido ignoradas por la Academia pero no así Ryan Gosling. Es como si se empeñaran en probar una y otra vez el punto de Barbie y por qué es una película necesaria y que ha incomodado a tantos hombres pic.twitter.com/W78t4nGp82 — La Bruja Medusa ❤️‍🔥🐍🇵🇸 (@labruja_medusa) 23 de enero de 2024

