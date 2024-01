El cine español ha mostrado en la alfombra roja de los Premios Feroz su "apoyo" unánime a las presuntas víctimas del cineasta Carlos Vermut por violencia sexual, según ha informado el diario 'El País'.

"Me parece bien que se abra la puerta a hablar de ello. No hay que callar ante esto. No hay que callarse por miedo", ha asegurado este viernes el presentador y actor Berto Romero.

Las acusaciones a Carlos Vermut han sido el principal tema de conversación en la alfombra roja en la 11ª edición de los Premios Feroz, que otorgan este viernes los galardones que reconocen al sector audiovisual español.

Al respecto, la directora Isabel Coixet, nominada a Mejor dirección por 'Un amor', ha asegurado que la industria audiovisual vive un buen momento porque "mira de frente a las cosas" y lamenta que "ahora muchas personas se preguntarán por qué las víctimas no se fueron.

"Nadie quiere tener el estatuto de víctima porque es una mierda. En el momento en el que una persona abre la boca para decir que eres una victima te conviertes en ella y eres doblemente vulnerable. Tienes que dar muchas explicaciones y nadie quiere eso", ha manifestado.

La actriz María Botto ha señalado la importancia de que el "#metoo" haya llegado a España y ha celebrado que "las cosas están cambiando". "Estamos en un momento que no solo es violencia sexual sino que estamos hablando de una persona que ejerce un abuso de poder. Las cosas están cambiando desde hace mucho tiempo", ha comentado.

Por su parte, la actriz Luisa Gavasa, nominada a mejor actriz por 'El maestro que prometió el mar', ha deseado que la investigación salga adelante y ha reconocido la "valentía" de las víctimas.

En este sentido, la productora María Zamora ha agradecido a las víctimas que "hayan alzado la voz" y confía en que este paso ayude a que "otras se sientan animadas a darlo". "Se tiene que tomar conciencia de la gravedad de este caso y de otros que, no por menos graves, no deben dejar de señalarse. Hay que tomar conciencia de pequeños patrones que hay en nuestra sociedad y también en nuestra industria que son muy evidentes", ha reivindicado.