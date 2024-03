Pilar Palomero: "Mi gran fracaso sería no conectar con el espectador, hacer una película sólo para mí"

Pilar Palomero (Zaragoza, 1980) dice estar "súper agradecida" al Festival de Málaga por acordarse de nuevo de ella con este Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga. Aquí estrenó Las niñas, la película que le costó media vida poder levantar y la que, finalmente, la convirtió en una voz autoral a tener en cuenta por la industria española.

Faltan unas horas para que se suba al escenario del Teatro Cervantes para recoger el Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga, del grupo Prensa Ibérica. ¿Cómo se siente?

Todo esto es una maravilla. Ayer estaba cenando como mi familia y mi sobrina creía que igual no me lo daban, creía que era un premio de carácter competitivo como los Goya, y le dije que no, que era un premio de otra clase, un reconocimiento... [Ríe].

Echemos un vistazo a toda la gente que ha ganado este premio: Carlos Marques-Marcet, Óliver Laxe, Los Javis, Carla Simón y ahora usted. Si agrupamos todas estas miradas sale un nuevo paradigma cinematográfico de nuestro cine, un reflejo de lo que vemos ahora en las pantallas.

Todos estos nombres que has leído son de gente a la que admiro muchísimo, que me encanta lo que hacen, me encanta cómo trabajan y la forma en la que se aproximan al cine. Desde luego, si el Festival que puede ser que tengamos cosas en común es algo que me hace muy feliz.

Pero los premios, en realidad, ¿qué aportan?

Los premios, como dijo Carla Simón, te ayudan a hacer la siguiente película. Es la respuesta que damos siempre pero porque es la realidad, es la verdad. O sea, es muy bonito recibirlos, significan un apoyo, pero tampoco pasa nada por no recibirlos, no es eso lo importante.

Lo cierto es que usted se ha hecho un hueco muy notable en nuestra cinematografía: sus dos primeras películas, Las niñas y La maternal, han tenido buenas taquillas y estupendas críticas de la prensa especializada.

Eso es muy bonito. El hacer una película y sentir que ha llegado al público y que les ha alcanzado de la manera en la que tú soñaste cuando la estabas escribiendo, esa sensación es inigualable. Porque las películas se hacen para que las vea la gente. El gran fracaso, para mí, sería no haber sabido conectar con el espectador, que quedara como una película hecha sólo para mí. Entonces me estaría equivocando. Así que de momento me siento afortunada porque las películas que he hecho han llegado a la gente y eso me ha animado a continuar por esa senda de las historias muy desde el corazón, con el deseo de que desde ese lugar pueda conectar con aún más personas.

Las niñas, La maternal y ahora Los destellos, en la que está enfrascada ahora mismo. Tres películas en muy poco tiempo...

Desde fuera parece que las he hecho así seguidas desde fuera. Me hace gracia porque mucha gente me dice: "¡Hala, qué rápido!". Y, claro, yo no tengo esa sensación. Soy consciente del privilegio de haber podido hacer estas tres películas en un margen de seis, siete años, pero yo lo veo de otra forma: llevo formándome y trabajando en esta industria más de 20 años.

El cine español ha cambiado en los últimos 30 años, mucho. Sobre todo por la irrupción de una generación de mujeres directoras de la que usted forma parte.

Me encanta sentir que puedo formar parte de un grupo de mujeres que están haciendo cine de una manera determinada, con una forma de trabajar muy distinta a la que se ha venido empleando en décadas anteriores. Pero a la vez también quiero liberarme de todo eso a la hora de plantearme mis proyectos; como creadora tengo que hacer lo que genuinamente sienta. Lo demás, lo de las miradas y las generaciones corresponde más a los periodistas, críticos e informadores cinematográficos y, sobre todo, necesitamos que pase el tiempo, que haya más distancia... Además, no sólo están cambiando las cosas las mujeres directoras. Me ilusiona ver el cambio también en jefaturas de equipo: cuando empecé a trabajar, yo estudié Fotografía y no veía a mujeres en los equipos de fotografía de las película; sin embargo, cuando estudiaba en la escuela había el mismo número de mujeres que de hombres. Así que, obviamente, ahí había un problema. Me alegra que esté cambiando.

Y ahora en las alfombras rojas los niños y las niñas saludan a las directoras porque saben quiénes son. Y eso se está pudiendo ver en la alfombra roja del Festival de Málaga Málaga es muy importante. Esos pequeños detalles visualizan otra realidad.

Está claro que había un problema, el que no hubiera más mujeres dirigiendo cuando, insisto, en las escuelas de cine sí que había mujeres estudiando Cine. Se está produciendo una reparación histórica, que ya era hora de que llegara y estamos empezando a ver los frutos de lo que se ha sembrano durante años, también gracias a políticas de apoyo y a un cambio de mentalidad de la sociedad. Entonces sí que es emocionante lo que comenta, ver a niños y niñas queriendo hacerse una foto con una directora, pero sobre todo lo más emocionante es verlos en las salas.